Can Yaman, continuano le vacanze in Italia: ecco dove è stato avvistato il nuovo Sandokan

Gossip TV

Can Yaman, in attesa di ultimare le riprese di Sandokan, si gode le sue meritate vacanze in Italia. Dopo Roma, ecco dove è stato avvistato l'affascinante divo turco.

Le riprese di Sandokan sono in pausa e Can Yaman si gode un po’ di meritate ferie estive. L’affascinante attore turco, dopo aver vissuto la vita notturna di Roma per la gioia delle fan che sono riuscite ad incontrarlo, è partito per la sua prossima tappa sempre in Italia. Ecco dove è stato avvistato.

Can Yaman, quando esce Sandokan?

Nuovo, emozionante, progetto per Can Yaman che si è calato nei panni della Tigre della Malesia negli ultimi mesi, protagonista del remake di Sandokan. L’attore turco non ha lasciato nulla al caso e ha impegnato tutte le sue energie per questa serie tv, pronto al confronto con il predecessore Kabir Bedi ed emozionato per questo ruolo, come rivelato in una recente intervista sul set. In questi ultimi giorni, tuttavia, Sandokan è in pausa in attesa di trasferire il set sull’Isola di Réunion e Yaman può godersi un po’ di relax. Ma quando potremmo vederlo nei panni del corsaro creato dalla penna di Emilio Salgari?

Al momento nessuna conferma sulla data ufficiale del debutto, sappiamo solamente che Sandokan sarà trasmesso su Rai 1 e distribuito a livello internazionale, dal momento che il cast che conta molti volti noti del panorama cinematografico e televisivo ha avuto un’eco enorme. Con tutta probabilità, la serie tv targata Lux Vide verrà trasmessa nell’autunno 2025, forse in prima serata occupando lo slot dedicato alle fiction Rai.

Can Yaman, nuova tappa della sua vacanza: dove si trova?

Approfittando di questi pochi giorni di relax dopo un anno davvero faticoso - prima di Sandokan, infatti, è stato a lungo sul set della seconda stagione di Viola come il Mare - Can Yaman si gode le sue vacanze e viene avvistato a Cervia. Non è la prima volta che il divo turco si reca in queste zone, affascinato dalla calma diurna e dalla rombante vita notturna nei locali che tanto ama frequentare, e che fanno storcere il naso a qualche haters. Su Instagram e su X, infatti, spuntano alcuni scatti di Yaman che appare decisamente in splendida forma.

Camicia di lino marrone aperta sui pettorali massicci, capelli lunghi lasciati ribelli sulle spalle e un pantalone, anch’esso in lino, bianco. Un connubio perfetto per una serata estiva senza rinunciare allo stile. Nel frattempo, grande fermento tra le fan del protagonista di Daydreamer: Can sarà a Madrid a settembre per incontrare le sue fan, e tutte vogliono accaparrarsi un biglietto per non perdere l’occasione di conoscerlo dal vivo.