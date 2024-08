Can Yaman annuncia un nuovo incontro con le sue Fan, delirio sui social!

Gossip TV

Can Yaman pronto ad incontrare nuovamente le sue fan, questa volta a Madrid. Ecco l'annuncio che ha scatenato il delirio su Instagram.

Dopo mesi si stop forzato, dovuto al suo grande impegno sul set di Sandokan, Can Yaman riprenderà gli incontri con le sue fan e l’emozione che si respira sui social è tanta. Le ammiratrici del divo turco più sensuale di sempre, infatti, stanno facendo a gara per contendersi i biglietti dell’evento, che si terrà a Madrid a fine settembre. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman verso la fine delle riprese di Sandokan

Finalmente, a distanza di diversi anni dall’annuncio ufficiale di Lux Vide, il progetto di Sandokan sta per vedere la luce. Can Yaman è la Tigre della Malesia, un compito arduo per l’affascinante attore turco che dovrà confrontarsi con il suo predecessore Kabi Bedi, l’interprete indiano che portò alla gloria televisiva il personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari negli anni Settanta. In queste settimane, il cast internazionale di Sandokan si è preso una breve pausa in attesa di volare sull’Isola di Réunion e continuare le ultime riprese, concludendo così l’ambizioso progetto. Mentre giungono ottime notizie anche per El Turco, la serie tv con Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, le fan dell’attore non stanno nella pelle e non vedono l’ora di vedere Sandokan trasmesso su Rai 1.

Yaman, nel frattempo, si gode Roma che è la sua casa d’elezione da quando ha lasciato la Turchia per sempre, vivendo la vita notturna della Capitale incontrando le sue fan che immortalano la serata con video e foto in cui l’attore appare molto sereno e soddisfatto. Can sta mettendo tutto sé stesso nella produzione di Sandokan, ammettendo di provare un forte rispetto per questa figura diventata leggenda, e volendo darne la migliore versione possibile con tutte le sue sfumature di corsaro, uomo innamorato e anima libera. Ma cosa farà Can ora che la serie tv è quasi ultimata?

Can Yaman pronto a un nuovo incontro con le Fan: ecco il Video Riassunto

Can Yaman torna a far impazzire le fan organizzando un nuovo incontro con loro. Scopri tutto guardando il video riassunto qui sotto e poi leggi tutti i dettagli sulle nuova iniziativa dell'attore turco.

Can Yaman incontra le sue fan, ecco dove e quando

Per promuovere gli impegni benefici presi con la sua associazione Can Yaman for Children, che negli anni ha dato un contributo molto significativo ai reparti pediatrici di diverse città d’Europa, prima tra tutte Roma con l’ospedale Umberto I, Can Yaman è solito organizzare incontri con le sue fan dove regala selfie, sorrisi e sinceri abbracci, accolto se non addirittura travolto dall’amore delle sue ammiratrici. A causa degli impegni sul set di Sandokan, tuttavia, l’attore ha dovuto rinunciare a queste serate piene di entusiasmo ma ora che Sandokan è quasi finito, pronto ad approdare su Rai 1, ecco che spunta la locandina di un nuovo incontro previsto per il 21 settembre a Madrid.

Le fan di Yaman si sono immediatamente scatenate sui social in cerca dei biglietti per questo evento, felici di poter finalmente rivedere il loro beniamino di persona con un nuovo look e un nuovo fisico possente dato l’allenamento estremo al quale si è sottoposto per essere la nuova Tigre della Malesia. Nella locandina Can appare con un look piuttosto sensuale ovvero un gilet nero aperto sul petto che lascia completamente scoperti gli addominali, pantaloni coordinati e una piccola collana argento attorno al collo. Un bicchiere di vino in mano e l’aria da vero macho, Yaman fa strage di cuori anche in questa occasione.