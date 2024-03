Can Yaman fa una donazione speciale all’Istituto Serafico di Assisi

Gossip TV

Can Yaman continua a scaldare il cuore dei suoi fan con nuove donazioni, come quella di tre macchinari per la cura dei piccoli pazienti dell’Istituto Serafico di Assisi.

Mentre continua ad allenarsi per essere in splendida forma in vista del primo ciak del remake di Sandokan che lo vedrà protagonista, Can Yaman non dimentica il suo grande impegno con la beneficienza. L’attore turco è partito alla volta dell’Umbria, dove ha incontrato i piccoli pazienti dell’Istituto Serafico di Assisi, al quale ha donato tre apparecchi medici costosissimi. Un gesto che scalda il cuore.

Can Yaman, in Umbria per beneficienza: il nuovo gesto bellissimo dell’attore

Dopo aver concluso le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, Can Yaman ha iniziato a preparasi per impersonare la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan. L’attore turco sta facendo una grande scommessa con sé stesso con questo nuovo ruolo, dal momento che il personaggio che fu interpretato negli anni Settanta da Kabir Bedi, è ancora ben impresso nell’immaginario collettivo e dunque le aspettative saranno altissime. Yaman ha perso 10 chili in 30 giorni e ha parlato del nuovo allenamento, a dir poco intenso, che lo sta mettendo alla prova giorno dopo giorno.

L’attore è decisamente tenace e non si fa scoraggiare, come mostra su Instagram alle sue fan attraverso video e foto della sua preparazione fisica. Nel frattempo, Yaman non dimentica il suo grande impegno con la beneficienza e parte alla volta dell’Umbria, dove ha trascorso un weekend intenso alla scoperta delle bellezze locali e durante il quale ha presenziato all’Istituto Serafico di Assisi, centro dedicato alla riabilitazione e alla cura di bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità. Proprio a loro, Can ha donato tre nuovi apparecchi medici attraverso la sua associazione Can Yaman for Children, un gesto che ha scaldato il cuore di tutti e che dimostra la bontà d’animo del divo turco più chiacchierato.

“Una giornata all’insegna dei sorrisi, donati e ricevuti. Luoghi in cui ci si aspetterebbe che sorridere sia più difficile diventano invece sorgenti di entusiasmo e forza, un vero e proprio nutrimento dell’anima. Questa giornata a noi della CYFC ci ha riempito il cuore e motivato ancora di più”, ha scritto Can su Instagram pubblicando le foto dell’incontro con i suoi piccoli fan.