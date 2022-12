Can Yaman, ecco quando andrà in onda la puntata dell’ospitata a C’è Posta per Te

Gossip TV

Can Yaman ospite della nuova edizione di C’è Posta per Te. Ecco quando vedremo la puntata tanto attesa dalle fan su Canale 5.

Can Yaman sarà uno degli ospiti speciali della nuova edizione di C’é Posta per te, che prende il via dal 7 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5. Ma quando andrà in onda la puntata con il bellissimo e affascinante divo turco? Ecco le Anticipazioni sul programma di Maria De Filippi.

Can Yaman, ecco quando lo vedremo a C’è Posta per Te

Sono ormai anni che Can Yaman viene reclutato da Maria De Filippi per sorprendere i suoi ospiti di C’è Posta per Te e la cosa di certo non sorprende. Non solamente la presentatrice ha espresso la sua stima nei confronti del divo turco, un attore bellissimo e lanciato ma anche un uomo attento alle cause sociali e a proteggere i più deboli, ma c’è anche da dire che Yaman è senza dubbio uno dei Vipponi più richiesti per le sorprese nello studio di Canale 5, godendo dell’affetto di numerose fan. Attualmente, Can si trova a Budapest dove si è calato nei panni del soldato ottomano Balaban Agha per la nuova serie tv El Turco, presto disponibile in streaming su Disney +.

Durante le riprese, tuttavia, Yaman ha avuto un momento no e ha deciso di allontanarsi momentaneamente, trascorrendo qualche giorno in Turchia con la famiglia per poi tornare a Roma, dove ha registrato la puntata di C’è Posta per Te con la benedizione delle sue ammiratrici che non vedono l’ora di rivederlo in Tv dopo il successo di Viola come il Mare. Mentre Diletta Leotta svela un dettagli inedito sulla loro relazione, Yaman è pronto per festeggiare il Natale in famiglia e ha lanciato una nuova, emozionante, raccolta fondi che passa attraverso l’acquisto dell’edizione speciale del suo profumo Mania.

L’attore turco non dimentica mai i suoi sostenitori più sfortunati, dimostrando un cuore d’oro oltre che indiscusso talento, dato che in breve tempo è diventato uno degli attori più richiesti sullo scenario europeo, guadagnandosi la stima e il rispetto di registi del calibro di Ferzan Ozpetek. Ma quando vedremo Yaman a C'è Posta per Te? È probabile che l'attore sarà presente proprio nella prima puntata del programma, ovvero quella in onda il 7 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5.

