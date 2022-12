Can Yaman, Diletta Leotta svela un dettaglio inedito: ''Pensavo che le cose sarebbero andate in un’altra direzione invece…''

Gossip TV

Diletta Leotta parla della sua vita privata, difendendosi dall'accusa di chi le contesta fin troppe storie d’amore fallite alle spalle, come quella con Can Yaman.

Can Yaman e Diletta Leotta hanno formato una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Tutti erano certi di vederli convolare a nozze, soprattutto dopo le presentazioni in famiglia, e la rottura improvvisa ha colto di sorpresa creando schieramenti ben distinti. Ad oggi la giornalista sportiva ha le idee chiare sull’amore e ammette di non voler essere criticata per le sue love story del passato, neppure per quella con l’affascinante divo turco.

Diletta Leotta parla dei suoi ex fidanzati, tra cui c’è Can Yaman

Non è un mistero che Diletta Leotta sia una delle donne più amate dal popolo maschile italiano. La giornalista sportiva, volto di DAZN confermatissimo da diverse stagioni, è spesso al centro dei pettegolezzi per la sua vita privata o per le foto sensuali che appaiono sul suo profilo Instagram. Recentemente, Diletta ha confermato la love story con Loris Karius, popolare giocatore di calcio tedesco, con il quale si è concessa una fuga d’amore alle Maldive prima di tornare in Europa per le presentazioni ufficiali.

La relazione è nata brevissima distanza da quella con il modello Giacomo Cavalli e i fan hanno storto il naso, reputando Diletta poco seria nelle relazioni amorose. Intervistata dal settimanale F, la siciliana si è difesa, parlando anche delle sue relazioni passate tra le quali spicca quella con Can Yaman:

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto: sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando. Pensavo che le cose sarebbero andate in una direzione e invece ne hanno preso un’altra. È la vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

Diletta ha ammesso di voler vivere l’amore con passione, così come ha fatto anche con il divo turco. Can Yaman è stato molto importante per la bella siciliana, tanto che tutti credevano che la coppia sarebbe convolata a nozze dopo le presentazioni in famiglia. Invece, a causa della fretta e di qualche incomprensione di troppo, la relazione è naufragata lasciando entrambi molto scossi. Mentre Diletta si getta a capofitto nella nuova love story, Can sembra volersi concentrare unicamente sul lavoro e sulla carriera, confermando la sua presenza nella seconda stagione di Viola come il Mare.