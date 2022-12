Can Yaman torna ospite a C’è Posta per Te: le anticipazioni!

Gossip TV

Can Yaman sarà ospite delle prime puntate della nuova edizione di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Can Yaman sarà ospite nella nuova edizione di C’è Posta per Te?Il divo turco più amato d’Italia, prima di tornare a Budapest e confermare di aver ripreso il suo impegno sul set de El Turco, ha trascorso qualche giorno a Roma, si vocifera su invito di Maria De Filippi che in questi giorni sta registrano la nuova stagione del suo programma su Canale 5.

Can Yaman torna nel programma di Maria De Filippi

Da quando Daydreamer è sbarcata su Canale 5, Can Yaman ha conosciuto una popolarità senza precedenti, diventando uno degli attori più amati e più seguiti su Instagram. Il divo turco vanta un seguito mostruoso di fan molto affezionate, tanto che è anche tra i più paparazzati del momento: le sue sostenitrici, infatti, vogliono sapere come sta e cosa fa h24, talvolta esasperando Can stesso come quando è stato costretto a cambiare casa a Roma, dopo essere stato assalito per mesi dalle più curiose e aver perso ogni sorta di privacy.

Nelle ultime settimane, Yaman ha fatto preoccupare le sue ammiratrici, sparendo completamente dai radar ed evitando accuratamente di commentare l’ultima puntata di Viola come il Mare - un progetto che gli è stato sempre molto caro - che l’ha visto al fianco di Francesca Chillemi. Fatto insolito che, se aggiunto al gossip che lo voleva triste perché non ricambiato dalla bella attrice siciliana, ha portato i fan a nuove congetture su questo rapporto affiatato che si è creato tra Can e Francesca. Nel frattempo, l’attore turco ha lasciato Budapest in gran segreto e così anche il set de El Turco, nuova serie tv che lo vedrà protagonista su Disney +, rifugiandosi in Turchia dalla madre.

Si è parlato di un infortunio al piede, che lo ha costretto allo stop, ma Can ha sbottato su Instagram rivelando cosa è successo veramente in questo periodo così particolare. Yaman, prima di tornare nella capitale ungherese, ha trascorso qualche giorno a Roma e sembra che, oltre a soggiornare nella Capitale per piacere e interessi, lo abbia fatto anche per poter prendere parte alle registrazioni di C’è Posta per Te. Nelle ultime ore, infatti, è sempre più insistente il gossip che vuole l’attore protagonista di una delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, al quale ha già preso parte con entusiasmo.