Can Yaman e Demet Ozdemir ''non si sono mai lasciati'': l’ultimo sconvolgente gossip

Cosa accadrebbe se si venisse a sapere che l’amore tra Can Yaman e Demet Ozdemir non è mai finito? L’ultimo gossip è sconvolgente.

È dai tempi della loro collaborazione sul set di Daydreamer che Can Yaman e Demet Ozdemir si sono trovati a dover ribadire pubblicamente di non aver mai intrecciato una relazione. Ma se le loro parole non corrispondessero a verità? Mentre si trovano l’uno lontano dall’altra - Can sul set di Viola come il Mare e Demet in vacanza in Grecia - spunta un nuovo gossip assurdo sui protagonisti della soap turca più amata di sempre.

Can Yaman e Demet Ozdemir stanno prendendo in giro tutti?

Le fan di Can Yaman hanno sperato, pregato, implorato tutte le divinità del Pantheon di vedere il loro amato attore insieme a Demet Ozdemir anche nella vita reale. Speranza che è stata totalmente disattesa quando Yaman ha intrecciato una relazione con Diletta Leotta, storia finita male tra i due, e Demet è convolata a nozze con il cantante Oguzhan Koc. Le strade di Can e Demet si sono divise anche geograficamente: l’attore è volato in Italia e si è trasferito in pianta stabile a Roma, mentre la bellissima collega è rimasta in Turchia dove continua a fare strage di cuori con le sue interpretazioni. Recentemente si è tornato a parlare della Ozdemir proprio grazie alla messa in onda della soap My Home My Destiny, dove recita al fianco di Ibrahim Celikkol. E proprio a causa di questo sono tornati a galla vecchi scoop sul rapporto tra Demet e Yaman, soprattutto dopo che l’attrice ha ufficializzato il divorzio con Oguzhan.

Stando agli ultimi gossip di Alessandro Rosica, che da tempo segue la coppia, l’amore tra Can e Demet non sarebbe mai finito e i due si sarebbero rivisti all’evento di lancio di Diseny+, piattaforma streaming che è arrivata finalmente anche in Turchia. Durante la serata, stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero appartati per parlare e avrebbero lasciato insieme l’evento senza fare ritorno a casa.

“L’ultimo momento in cui sono stati fotografati insieme felici e spensierati, risale all’evento Disney dell’anno scorso. I loro sguardi parlano chiaro, dietro le quinte si sono parlati per almeno mezz’ora e i toni non sono stati di certo quelli di due semplici amici o colleghi. C’è però una cosa che nessuno sa, mentre lei non poteva farsi vedere con nessun altro uomo da contratto, né tantomeno Oguzhan con altre donne, è successo l’impensabile, i due attori infatti, a fine serata sono andati via con amici in comune, in due auto differenti. Quella notte Demet non tornerà a casa, Can nemmeno. Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente”, queste le indiscrezioni di Rosica.

Secondo l’esperto di gossip, Yaman sarebbe stato tenuto lontano dalle nozze proprio da Oguzhan che, sebbene fosse consapevole di star sposando Demet solo per interesse, avrebbe voluto far durare di più la loro unione davanti ai media. Sembra dunque che il cantante stia facendo di tutto per non permettere a Can e Demet di uscire allo scoperto, soprattutto in patria. Ma sarà veramente così? Di certo c’è solo lo spoiler di Yaman sulla seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide che tornerà in autunno in prima serata su Canale 5.