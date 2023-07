Demet Ozdemir divorziata, ecco cosa è successo con Oguzhan Koc

Gossip TV

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc hanno deciso di divorziare otto mesi dopo le nozze. Ecco cosa è successo.

La prima decade di maggio 2023 ha segnato indelebilmente la vita privata di Demet Ozdemir che, appena otto mesi dopo essere convolata a nozze con il cantante Oguzhan Koc, ha confermato attraverso un comunicato condiviso dal consorte di aver deciso di divorziare. Ma cosa è successo all’ex collega di Can Yaman? Cosa l’ha portata a prendere questa repentina decisione?

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc hanno preso in giro tutti?

Dopo essere diventata popolarissima grazie al personaggio di Sanem Aydin, protagonista della soap Daydreamer che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori in Turchia e in Europa, Demet Ozdemir ha acquisito un posto di rilievo tra le attrici turche più in vista dell’intero globo, con un patrimonio di ben 5 milioni e tantissimi contratti come sponsor per alcune prestigiose marche. Impegnata su nuovi set, mentre riscopriva l’amore per la danza che l’ha accompagnata sin dall’infanzia, Demet si è innamorata del cantante Oguzhan Koc. Inizialmente, forse a causa dell’eco mediatica che ancora accompagnava la sospetta relazione con Can Yaman - mai confermata dai diretti interessati ma sognata da praticamente tutti i loro fan - l’attrice ha atteso prima di rivelare al mondo che le voci erano vere e che le Oguzhan, proprio in nome del grande amore, si sarebbero sposati.

La cerimonia, preceduta da quella tradizionale del tè in famiglia con pochi e intimi invitati, è stata un concentrato di divertimento, romanticismo e moda dato che la sposa ha scelto tre look uno più fashion dell’altro. Quello che sembra un sogno, neppure otto mesi dopo le nozze, si è trasformato in un incubo a quanto pare tanto da spingere Demet e il marito a condividere un comunicato ufficiale, ammettendo di aver chiesto il divorzio.

"È vero che non siamo riusciti a far funzionare il nostro matrimonio e abbiamo deciso di divorziare. Sappiamo che questa decisione, che abbiamo preso nel rispetto reciproco, influenzerà anche le nostre famiglie e stiamo facendo del nostro meglio per portare avanti questo processo nel modo più delicato senza turbare nessuno”.

Brevi righe per confermare il gossip che da mesi ruotava attorno alla coppia e alla crisi. Ma cosa ha portato i due a divorziare? Vi sono ben due teorie a riguardo. La prima è sostenuta da persone vicine alla coppia, che hanno assistito ad una litigata furibonda durante un party che si è tenuto a febbraio, propri nei giorni del terribile terremoto in Turchia e Siria. Sembra che, mentre uno dei due coniugi fosse ben felice di festeggiare tutta la notte, l’altro avrebbe voluto non prendere parte all’evento per rispetto dei tanti morti e feriti. Ma è una divergenza ideologica, dunque, la colpevole del divorzio? Stando ai media turchi, Demet e Oguzhan non sarebbero mai stati una vera coppia e si sarebbero sposati conoscendo già la data di scadenza di quello che, a tutti gli effetti, era un contratto per accrescere la popolarità di entrambi. La verità non è stata svelta, quel che è certo è che Demet potrebbe tornare in Italia, e chissà magari incontrare Can Yaman.