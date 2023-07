Can Yaman fa uno Spoiler su Viola come il Mare 2: ''Estremamente intensa, non si mollano…''

Gossip TV

Can Yaman è felice della prima settimana di riprese di Viola come il Mare 2 e fa un piccolo spoiler sulla fiction di Canale 5.

Can Yaman è tornato a vestire i panni di Francesco Demir, l’affascinante ispettore capo nella fiction Viola come il Mare. L’attore turco è molto felice di poter riprendere il suo ruolo, tornando su un set dove si parla e si recita esclusivamente in italiano dopo l’esperienza con l’inglese per la serie tv El Turco. Yaman, tuttavia, non dimentica un grande impegno e nel farlo dà anche qualche informazione sulla prima settimana di riprese.

Can Yaman commenta così la prima settimana di riprese per Viola come il Mare 2

Rispondendo ai dubbi dei fan che da mesi si chiedevano se la sua avventura in Viola come il Mare fosse ufficialmente terminata, Can Yaman si è presentato sul set della seconda stagione della fiction Lux Vide, che tornerà in autunno in prima serata su Canale 5. Il divo turco indossa ancora una volta i panni dell’affascinante ispettore capo Francesco Demir, che si mormora avrà un rivale in amore nella seconda stagione. L’esecutore della Legge dovrà combattere per il cuore di Viola Vitale, la protagonista principale interpretata dalla bellissima e sensuale Francesca Chillemi. Mentre l’attrice si rilassa al mare con alcune amiche, pronta a lasciare che il sole baci la sua pelle a bordo di una barca, mentre mette in mostra le curve mozzafiato, Yaman torna al suo grande amore: la palestra. In questi anni, Can ci ha mostrato come volere e potere quando si parla di allenamento fisico e continua ad impegnarsi nelle ore libere lontano dal set.

“Sono molto soddisfatto dell’andamento della prima settimana di riprese per la seconda stagione di Viola Come Il Mare. Anche se era estremamente intensa, non si mollano grintosamente gli allenamenti. Buon relax a voi, godetevi il mare e il sole”.

Ha scritto Yaman nell’ultimo post pubblicato su Instagram, mostrandosi in palestra con il suo personal trainer e un’impressionante massa si muscoli. Per il divo turco è importante mantenere un corpo perfetto anche per motivi lavorativi: dopo aver interpretato Balaban Hasan nella serie tv El Turco, presto disponibile sulla piattaforma streaming Disney +, Can dovrà essere la Tigre della Malesia nel remake dell’omonima serie tv Sandokan, popolarissima negli anni Settanta grazie alla presenza del divo sexy Kabir Bedi.

Nella didascalia, Yaman fa capire con un piccolo spoiler di essere soddisfatto per quanto riguarda le riprese ma c’è un particolare che non sfugge: possibile che l’invito a prendere il sole e godersi il mare fosse riferito alla Chillemi, dato che solo poche ore prima lei aveva pubblicato gli scatti in spiaggia? Se così fosse forse la teoria che tra i due vi sia ancora attrito non sarebbe poi così lontana dalla verità.