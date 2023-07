Can Yaman e Demet Ozdemir, Ieri e Oggi: ecco come sono cambiati i due attori turchi

Gossip TV

Can Yaman e Demet Ozdemir, un tempo colleghi sul set della soap Daydreamer, sono cambiati molto negli anni. Ecco come erano prima e come sono oggi.

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno trascorso buona parte della loro carriera d’attori ad essere associati l’uno all’altra a causa della soap Daydreamer. I due protagonisti, infatti, hanno fatto sognare il pubblico al punto da spingerlo ad avere sempre più difficoltà nello scindere attori e ruoli. I gossip diffusi dai media turchi sulla relazione segreta tra Can e Demet, poi, non hanno fatto altro che innescare ancora più curiosità nei confronti di questa coppia, portando entrambi a dover smentire diverse volte la natura della loro relazione. Ne è passato di tempo dal set di Erkenci Kus, ben cinque anni, durante i quali, Can e Demet sono cambiati moltissimo. Vediamo insieme il loro prima e dopo.

Can Yaman ripercorre i passi di Can Divit, ma con più stile!

È indubbiamente uno degli uomini più belli e sexy in circolazione Can Yaman, e non c’è bisogno di stupirsi se con gli anni il su charme è aumentato a dismisura. L’attore turco, sin dai tempi di Daydreamer, ha dimostrato di avere molto a cuore la propria forma fisica, spendendo tanto tempo in palestra e mostrandosi perfetto senza maglietta. Can ha stregato le fan della soap anche per questo motivo, per la sua innegabile bellezza e per i muscoli tonici, perfetta cornice al talento dell’attore. Dopo cinque anni dal ruolo di Can Divit, sembra che Yaman abbia in qualche modo ripercorso i passi del tenebroso fotografo: capelli lunghissimi, selvaggi, restio a mettere magliette se non proprio necessario, lunghe catenine ad impreziosire il massiccio collo e muscoli ben in vista. In realtà, sebbene lo stesso Yaman ha raccontato più volte di aver trovato una sintonia speciale con il personaggio di Divit, queste scelte stilistiche sono dovute al fatto che presto l’attore impersonerà Sandokan, la leggendaria Tigre della Malesia, nel remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta. La somiglianza fisica è evidente e dunque, per esigenze di copione, Can è tornato a portare i capelli lunghi che hanno caratterizzato il personaggio di Divit. Questa volta, tuttavia, l’attore ha abbandonato le t-shirt verdi militari e i pantaloni cargo grazie all’intervento angelico di Dolce&Gabbana che ormai da tempo veste il divo più sexy del continente. Così, riposti in un cassetto molto profondo gli abiti da gitano moderno, Can predilige camicie di lino, catene oro che impreziosiscono la semplicità delle forme che ama indossare, ma anche competi eleganti e lingerie di marca, che certamente gli rende giustizia. Svolta anche per la barba che, sebbene folta, è molto più curata e lunga rispetto al periodo di Mr Wrong.

Demet Ozdemir, dall’eccessiva magrezza al nuovo look

Ben diverso è il percorso di Demet Ozdemir che, dal 2018 ad oggi, è cambiata moltissimo arrivando anche a preoccupare i fan per un certo periodo. Nei panni di Sanem Aydin nella soap Erkenci Kus, l’attrice turca ha subito una grande evoluzione. La dolce stagista, infatti, ha reso Demet una donna semplice, romantica con un’insana passione per le magliette a mezze manica con stampa pop, per poi trasformarla in una business woman con completi eleganti ma giovanili, abbinamenti di colore azzardati ma sempre azzeccati. La lontananza da Can Divit, invece, ci ha fatto incontrare una Sanem magrissima, con una chioma lunga e folta lasciata a sé stessa, pesanti gioielli e look bohémien e così Demet ha abbracciato questo cambiamento per rendere credibile il suo personaggio, ma forse si è fatta trasportare. Per lungo tempo, infatti, Ozdemir ha preoccupato i suoi moltissimi fan mostrandosi fin troppo magra, per poi iniziare ad apparire con le labbra stranamente piene e gli zigomi altissimi. Insomma, c’è chi crede che Demet abbia attraversato un periodo di crisi che l’ha portata a uno stile di vita meno sano e a fare ricorso alla chirurgia estetica, non che vi sia nulla di male in questo. Le cose hanno preso una piega diversa con il matrimonio con Oguzhan Koc, che le ha ridato il sorriso sebbene per pochissimo tempo: la relazione è naufragata neppure 8 mesi dopo le nozze! Mentre torna in Italia e si mormora che potrebbe incontrare Can Yaman, Demet ha subito l’ennesima evoluzione trasformandosi in una diva con vestiti aderenti che lasciano scoperta la pelle, trucco da vera star e pesanti gioielli ad incorniciare il suo volto. Meno mondana nelle occasioni privata, ma sempre alla ricerca del dettaglio alla moda, Ozdemir è bellissima oltre ogni dire e il pubblico di Canale 5 è molto felice di vederla nuovamente in My Home My Destiny, la soap in onda dal lunedì al venerdì e ispirata ad una storia vera!