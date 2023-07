Can Yaman pubblica un Video e manda in Tilt il Web: ecco cosa succede

Gossip TV

Can Yaman continua ad allenarsi molto duramente per Sandokan, trascorrendo diverse ore in palestra, dove si lascia immortalare de un video che manda in tilt Instagram.

Can Yaman si rilassa dopo aver trascorso sei mesi in Ungheria per le riprese de El Turco, ma non dimentica che a breve dovrà tornare a concentrarsi sul set nel ruolo di Sandokan. La nuova Tigre della Malesia, ricevuta la benedizione ufficiale di Kabir Bedi, ha intenzione di sfoggiare un fisico perfetto, delineato al pari di quello di una statua di marmo, e per farlo ha bisogno di continuare le sue lunghe sessioni di palestra. Can pubblica su Instagram un video che mostra la massa di muscoli sulle sue imponenti spalle e alle fan manca il fiato.

Can Yaman pronto per Sandokan? Il video parla chiaro

Ama mettersi alla prova Can Yaman, anche quando l’impresa sembra troppo ardua. L’attore turco non ha passato mesi sereni mentre si trovava sul set de El Turco, la nuova serie televisiva che lo vede protagonista al fianco dell’italiana Greta Ferro, presto disponibile su Disney +. Ma come una fenice, dopo essersi leccato le ferite, Can si è rialzato e ha ammesso di aver dovuto affrontare alcuni demoni che l’hanno costretto a fermarsi, per poi tornare più forte di prima in Ungheria e concludere splendidamente il suo lavoro. In attesa di poter osservare Can alle prese con il ruolo storico di Balaban Hasan, i fan dell’attore hanno continuato a riversare amore su Instagram per dimostrargli quanto tengono a lui.

Yaman ha dovuto anche smentire una nuova fiamma, chiedendo al mondo del gossip di dargli tregua e di non affibbiargli relazioni inesistenti, facendo invece scappare quelle che potrebbero rivelarsi vere e profonde storie d’amore a causa della pressione dei media. In questo, le sostenitrici di Yaman sono state chiare: il divo turco ha il diritto di innamorarsi e di svelare al momento giusto se e quando accadrà. Per ingraziare lo stuolo di adoranti fan che hanno permesso alla sua carriera di decollare, Can ha deciso di impegnarsi nel Break the Wall Tour, ovvero un tour nel quale sarà possibile a tutte le sue ammiratrici incontrarlo di persona e durante il quale si raccoglieranno soldi da destinare alla sua associazione benefica, ovvero Can Yaman for Children.

Un gesto bellissimo quello dell’attore, che poche ore fa ha percorso diversi chilometri per trovarsi all’evento di Pescara. Prima di partire, tuttavia, Yaman ha sudato un altro po’ in palestra per non perdere i progressi fatti con il suo personal trainer. Il divo turco, affascinante come non mai, si mostra di spalle con un cumulo impressionante di muscoli tesi al limite, una canottiera verde che lascia poco all’immaginazione e i capelli legati in uno chignon spettinato. Senza dubbio una visione per le sue ammiratrici che in poche ore hanno visualizzato il video in più di 120mila.