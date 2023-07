Can Yaman e Demet Ozdemir si incontrano in Italia? Ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Demet Ozdemir è tornata su Canale 5 con una nuova soap e questo potrebbe portarla presto in Italia, dove si attende l’incontro con Can Yaman.

Demet Ozdemir è tornata ufficialmente sui nostri schermi con la soap My Home My Destiny, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Sembra che la bellissima attrice turca sarà presto ospite di un noto programma tv Mediaset, volando in Italia per qualche giorno. Sarà questa l’occasione giusta per incontrare Can Yaman? Ecco cosa succede tra i due attori.

Demet Ozdemir presto in Italia, Can Yaman la aspetta?

Sebbene sia assente dai nostri schermi ormai da qualche anno, da quando impersonò la dolce e romantica Sanem Aydin nella soap turca DayDreamer (Erkenci Kus), Demet Ozdemir continua ad essere una delle attrici più amate dagli spettatori di Canale 5, che la seguono su Instagram con avidità. Demet si è recentemente sposata con Oguzhan Koc, del quale sembrava essere profondamente innamorata. La relazione, invece, è naufragata neppure 8 mesi dopo e sembra che Demet stia chiedendo in fretta e furia il divorzio, dormendo già da tempo in case separate. Mentre aleggia il mistero sulle motivazioni che hanno spinto a separarsi dal marito, Demet può festeggiare il suo ritorno in Italia con la soap My Home My Destiny.

Soap che in Turchia ha avuto un grande successo proprio grazie alla maestria interpretativa della bellissima attrice e al fatto che la storia si ispira ad un evento realmente accaduto che scosse l’opinione pubblica. I fan italiani sono in estasi, felici di rivedere Ozdemir di nuovo sul piccolo schermo, cambiata e maturata, ma pur sempre lei. Si mormora che Silvia Toffanin, prevedendo il grande successo della serie tv, voglia a tutti i costi intervistare Demet a Verissimo, cogliendo la palla al balzo per far sbottonare l’artista sulla fine del suo matrimonio con Oguzhan. Conoscendo l’eco mediatica del programma della Toffanin è probabile che Demet accetti l’invito della presentatrice, soprattutto data la gentilezza con cui è stata trattata l’ultima volta durante la sua apparizione a Verissimo, e i fan sperano che l’arrivo dell’attrice in Italia sia il pretesto per rivedere Can Yaman.

Il divo turco sta trascorrendo la torrida estate in una serie di eventi itineranti, per la sua associazione benefica Can Yaman for Children, mentre si allena in palestra pronto a presentarsi da un giorno all’altro sul set di Sandokan. Mentre si mormora di un ritorno in tv proprio al fianco della discussa collega, le ammiratrici di Yaman sono certe che sarebbe bellissimo rivedere insieme il loro amato divo e Demet, magari per una fuga d’amore o d’amicizia in qualche suggestiva località nostrana. Del rapporto tra Can e Demet si è mormorato per anni e ora che entrambi sono single, il sogno non può che continuare.