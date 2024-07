Can Yaman scatenato in discoteca a Roma, ecco la notte brava del protagonista di Sandokan

Gossip TV

Can Yaman torna a Roma dopo lunghe settimane di riprese in Calabria. Il protagonista di Sandokan sia catena in discoteca tra balli, cocktail e sigari: ecco le foto.

Can Yaman è tornato a Roma dopo aver trascorso lunghe settimane sul set di Sandokan in Calabria. Le riprese della serie tv, che andrà prossimamente in onda su Rai 1, si spostano nella Capitale prima di lasciare l’Italia e l’attore turco ne approfitta per trascorrere una serata scatenata in una nota discoteca romana. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman torna a Roma

Le riprese di Sandokan continuano e lasciano la Calabria dopo lunghe settimane, dove i protagonisti hanno dato anima e corpo sul set. Can Yaman ha deciso di sparire da Instagram per concentrarsi al massimo nell’interpretazione della Tigre della Malesia, ma le fan sentono la sua mancanza e cercano indizi sui social tra scatti e video che pubblicano i fan che hanno avuto il piacere di incontrarlo. Il set di Sandokan si sposta a Roma prima di lasciare l’Italia per le ultime riprese, così da poter poi passare al montaggio e approdare al più presto su Rai 1.

Tornato nella Capitale, dove risiede ormai da tanti anni ovvero da quando ha spopolato grazie alla soap turca Daydreamer al fianco di Demet Ozdemir, Yaman si è concesso una serata libera all’insegna del divertimento. Non è un mistero che l’attore turco frequenti alcuni famosi locali nel cuore di Roma, dove spesso si lascia fotografare dai clienti mentre si diverte, e le fan sono felici di vederlo concedersi un momento di svago in mezzo a tutto il duro lavoro che sta facendo per calarsi alla perfezione nei panni della Tigre della Malesia. Il prezzo è alto, del resto: Yaman sarà in grado di non deludere le aspettative dato l’affetto che il pubblico prova per la serie tv originale con Kabir Bedi?

Can Yaman in discoteca, si scatena così

Approfittando degli ultimi gironi di riprese a Roma, prima di lasciare l’Italia insieme al cast di Sandokan al completo, Can Yaman è tornato nei suoi locali preferiti per ballare in pista, godere della compagnia e di qualche ottimo sigaro. L’attore turco, vivendo nella Capitale ormai da diversi anni, conosce bene la vita notturna della città e sembra essere perfettamente a suo agio. Le foto dei fan e dei presenti lo immortalano presso i Giardini dell’Eden e l’attore sembra davvero molto felice e spensierato, oltre che essere in perfetta forma.

Yaman è un concentrato di sensualità ed è sempre molto disponibile con i suoi fan, come dimostrano le foto dei presenti, sorridente mentre abbraccia sostenitori ma anche con sguardo magnetico e pose da duro mentre fuma il suo sigaro preferito. Yaman tornerà presto sui social? Al momento il divo turco sembra volerne fare a meno, ma forse ultimato il progetto Sandokan tornerà a parlare attraverso il suo canale Instagram.