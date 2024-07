Can Yaman, finalmente buone notizie per la serie tv El Turco: ecco cosa succede

Gossip TV

El Turco, la serie tv con Can Yaman protagonista, sembra finalmente essere in procinto di approdare sul piccolo schermo. Ecco la novità lanciata su Instagram che infiamma le fan dell'attore turco.

Instagram in delirio per la nuova pagina ufficiale dedicata a El Turco, la serie tv con Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha che non è ancora approdata sul piccolo schermo. Finalmente una buona notizia per le fan dell’attore turco, che attendono gli ultimi aggiornamenti.

El Turco, quello che sabbiamo su la serie con Can Yaman

Più di un anno fa, Can Yaman è volato a Budapest per interpretare il condottiero ottomano Balaban Agha, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro, sul set de El Turco. La serie tv è ispirata al romanzo omonimo di Orhan Yeniaras ambientato durante il secondo assedio di Vienna da parte dei soldati dell’Impero Ottomano inviati dal re Mehmed IV. Yaman presta il volto al condottiero leggendario che, dopo la dura sconfitta, si rifugia in Italia, in Moena, e qui diventa un simbolo di liberazione contro l’oppressione, mettendo al contempo in dubbio tutti i suoi ideali e le sue credenze a causa della vicinanza con una nuova cultura che gli è stata insegnata ad odiare sin da piccolo.

La storia di Balaban è affascinante, con stralci di fonti storiche, ma anche aperta alla fantasia con storie d’amore e pentimento che lasceranno i fan senza fiato. Inizialmente, El Turco sarebbe dovuta approdare sulla piattaforma streaming Disney + ma sembra che i vertici dell’azienda multimilionaria ci abbiano ripensato, cedendo nuovamente i diritti. La locandina ufficiale ha fatto la sua comparsa e ha fatto sperare nuovamente le sostenitrici di Yaman, poi nessuna notizia per tanti mesi e l’attenzione si è concentrata sul progetto Sandokan e sul successo della seconda stagione di Viola come il Mare. Ora, finalmente, sembra che qualcosa stia cambiando.

Can Yaman, El Turco sbarca in Tv

Quando Disney ha rinunciato ai diritti de El Turco, le fan di Can Yaman hanno iniziato a temere che questo progetto così importante per l’attore non andasse in porto. Invece, sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo dato che poche ore fa, su Instagram, è apparso l’account ufficiale dedicato alla serie tv con l’attore turco e Greta Ferro. Qui, su questa pagina al momento ancora vuota, saranno date indicazioni importanti, qualche anticipazione e magari le prime foto o video della produzione che ha portato Yaman per lunghi mesi lontano dall’Italia.

Occhi puntati, dunque, sulla piattaforma social più amata dalle influencer mentre Yaman incappa nell’ennesima polemica a causa del suo amore per la vita notturna di Roma. Per l’affascinante attore non c’è tregua dagli haters, ma lui se ne infischia, avendo anche disattivato il suo account ufficiale per non avere ulteriori distrazioni, ed è certo di poter fornire una versione perfetta di Sandokan al pubblico di Rai 1.