Can Yaman annuncia l’inizio delle riprese di Sandokan nel 2024, poi fa una richiesta particolare ai Fan

Can Yaman tira le somme del suo 2023, spiegando l’impegno fisico per i diversi ruoli delle sue fiction, poi conferma l’inizio delle riprese di Sandokan nel nuovo anno.

Can Yaman ha tirato le somme dell’ultimo anno, pronto a festeggiare il 2024 che lo metterà ancora una volta alla prova con l’inizio delle riprese di Sandokan, atteso remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta, che le fan attendono da tempo. Il divo turco ha spiegato il suo grande impegno fisico per i suoi ruoli, rivelando quanti chili ha dovuto prendere e perdere per i personaggi impersonati.

Can Yaman, ecco come ha salutato il 2023

Non è di certo un mistero che per Can Yaman questi siano stati anni molti impegnativi, sia dal punto di vista fisico che psicologico, dal momento che ha dovuto mettersi alla prova con un copione in italiano per Viola come il Mare, poi con uno in inglese per El Turco, che lo ha portato anche lontano dalla sua casa romana per più di sei mesi. Can non ha nascosto di aver messo sempre tutto sé stesso nelle parti che gli sono state assegnate, ma anche di aver avuto difficoltà ad adattarsi in fretta a novità come quella di vivere per mesi lontano dai suoi affetti, trovando sempre e comunque l’appoggio dei fan. Sicuramente tornare sul set di Viola come il Mare per la seconda stagione, che presto tornerà su Canale 5 dal momento che sono state ufficialmente ultimate le riprese, ha rincuorato moltissimo l’attore, che ha speso tutta la sua estate per eventi benefici ed è riuscito a fare qualcosa di bellissimo e concreto con la sua associazione Can Yaman for Children. Le fan sono impazienti di vederlo tornare sul piccolo schermo dopo tanta assenza, dal momento che nessuno dei suoi progetti è ancora andato in onda, e Can ha deciso di fare un piccolo recap del suo ultimo anno, rassicurando così anche le sue sostenitrici sull’inizio delle riprese del progetto Sandokan.

“Questo sono io sfinito con i pensieri sfocati che mi fanno compagnia. Ecco alcune soddisfazioni per me sull'orlo del 2024: Il Turco ( 100-102 kg) , Break the Wall Tour, Viola Come il Mare 1-2 (91-93 kg) . Questo è un sacco di lavoro uno dopo l'altro ! Quindi devo chiudermi un po' prima dei preparativi per Sandokan nel nuovo anno. E tanto per farvelo sapere, ho dovuto essere su pesi diversi per ruoli diversi, e Sandokan mi richiederà di perdere ancora di più come circa 85-86 kg probabilmente, non so forse anche di più... Quindi ho bisogno che tutti voi mi auguriate buona fortuna per i prossimi due show televisivi che tutti potranno godersi nel nuovo anno e ancora incrociate le dita per farmi vedere attraverso le riprese della serie Sandokan senza alcun tipo di infortunio grave visto il processo di avere una nuova fisicità e iniziare un viaggio interno in me stesso per far emergere il miglior aspetto e l'atteggiamento per il ruolo”.

Lo sfogo di Yaman su Instagram è stato accolto con molto entusiasmo dalle sue sostenitrici, che sono rimaste colpite dai grandi cambiamenti fisici che l’attore ha dovuto subire. Il divo turco è sempre in grandissima forma, dunque ad un occhio poco attento possono sfuggire gli sforzi fisici subiti da Can per essere sempre perfettamente in linea con le richieste degli autori, invece è giusto sottolineare che anche i muscoli richiedono parecchia cura, e lui ce la sta mettendo proprio tutta e dovrà fare ancora meglio per Sandokan.