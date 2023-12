Can Yaman tra gli attori più richiesti, ma le Fan insorgono: manca dalla tv da tanti mesi

Gossip TV

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori più apprezzati del momento, ha lavorato su tanti set e a tanti progetti, eppure è un grande assente dal piccolo schermo.

Che Can Yaman sia uno degli attori più richiesti del momento non è un mistero, parlando per lui gli inganni anche internazionali che lo hanno coinvolto, e altri che sono in cantiere. Vero è che l’attore turco manca dal piccolo schermo da tanto tempo, e le fan si chiedono quando lo rivedranno.

Can Yaman, quando tornerà sul piccolo schermo?

Da quando ha fatto la sua comparsa in Italia nel ruolo di Can Divit nella soap Daydreamer, il pubblico italiano ha perso la testa per Can Yaman. Il divo turco è bello, affascinante e con un cuore d’oro, capace di ammaliare e coinvolgere il suo pubblico in ruoli diversi. Successo strepitoso per la sua interpretazione dell’ispettore capo Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare, poi l’ingaggio internazionale come protagonista della serie tv El Turco targata Disney +, che lo vede al fianco di Greta Ferro nel ruolo di un mitico condottiero ottomano dopo l’assedio di Vienna. Attesissima la sua interpretazione della leggendaria Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, la fortunata serie televisiva ispirata al ciclo di romanzi di Emilio Salgari, che lo vedrà protagonista insieme a Luca Argentero, nel ruolo del fidato Yanez.

Insomma, ingaggi su ingaggi, set dopo set, Yaman può dirsi soddisfatto, soprattutto ora che sono terminate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare. Insomma, Can è uno dei protagonisti del piccolo schermo ma, in realtà, manca dalla tv da ormai diverso tempo. El Turco non è ancora stato rilasciato sulla piattaforma streaming Disney +, sebbene fosse stato annunciato per novembre 2023. La fiction con Francesca Chillemi dovrà attendere almeno la primavera 2024 per tornare in prima serata su Canale 5, mentre di Sandokan ancora nessuna notizia certa.

Le Fan sono felici per il successo del divo turco ma si chiedono quando potranno finalmente rivederlo in tv, preoccupate che alcuni di questi progetti possano subire ulteriori ritardi. Lui, nel frattempo, si gode la fama e non dimentica da voi è venuto, aiutando i bambini in difficoltà con la sua associazione Can Yaman for Children, premiata più volte quest’anno proprio in virtù del grande impegno dell’attore.