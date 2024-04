Can Yaman, a poche ora dal primo ciak di Sandokan vola in Brasile!

Gossip TV

Can Yaman si prepara per il primo ciak di Sandokan, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista, e nel frattempo vola a San Paolo in Brasile per la sua associazione di beneficienza.

Can Yaman ha passato la Pasqua in modo particolare, proprio a ridosso del primo ciak nelle vesti della Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, volando in Brasile per un nuovo appuntamento con la beneficienza. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman in Brasile, ma non dimentica di prepararsi per Sandokan

Manca sempre meno al primo ciak di Sandokan, il remake della nota serie televisiva che spopolò negli anni Settanta con Kabir Bedi come protagonista, ispirato al ciclo narrativo di Emilio Salgari. Can Yaman sarà la Tigre della Malesia, al fianco di Luca Argentero nei panni del fedele Yanez, con un cast eccezionale e la bellezza mozzafiato della Calabria ad offrire lo scenario perfetto per la serie tv che tutti attendono ormai da diverso tempo. Yaman, infatti, aveva annunciato il suo impegno con Sandokan mesi e mesi fa ma, a causa dei suoi precedenti impegni con El Turco, che andrà in onda sulla piattaforma streaming Disney +, e con la seconda stagione di Viola come il Mare che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi, il progetto è stato rimandato sino ad aprile 2024.

Prima, tuttavia, di dedicarsi alla sua nuova serie tv, Can è volato in Brasile a San Paolo per un nuovo appuntamento con il suo tour per raccogliere fondi a favore della Can Yaman for Children. Un progetto che, negli ultimi mesi, si è espanso a livello internazionale portando l’attore a realizzare progetti davvero importanti e meravigliosi a favore dei bambini meno fortunati nei reparti pediatrici, affinché possano avere i migliori macchinari possibili e rimettersi in fretta.

Yaman è stato accolto dalla solita folla di fan, ha festeggiato con loro ma non ha scordato di allenarsi duramente, per mantenere il suo fisico perfetto proprio in vista del primo ciak nei panni di Sandokan, mostrando su Instagram il suo allenamento e infrangendo più di qualche cuore. Ora non resta che attendere che il prodotto sia concluso per giudicare il lavoro di Yaman e scoprire se è stato in grado di ricreare la magia che creò Kabir Bedi e che lo consacrò nell’Olimpio dei sex symbol internazionali.