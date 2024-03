Can Yaman, annunciate le riprese ufficiali di Sandokan: il Comunicato che tutti aspettavano

Gossip TV

Can Yaman è pronto per Sandokan e un comunicato ufficiale svela quando inizieranno le riprese della nuova serie tv.

Finalmente è ufficiale. Il remake di Sandokan si farà e le riprese inizieranno a fine aprile. Ecco il comunicato ufficiale, condiviso anche da Can Yaman su Instagram, e tutte le Anticipazioni sulla nuova serie televisiva che vedrà l’attore turco nei panni della Tigre della Malesia.

Sandokan, al via le riprese per la serie tv con Can Yaman

Dopo tanta attesa, le riprese di Sandokan stanno per iniziare e l’euforia generale è palpabile. Can Yaman si sta impegnando duramente per il ruolo della leggendaria Tigre della Malesia nata dalla penna di Emilio Salgari, perdendo tantissimi chili in poco più di un mese e iniziando a memorizzare il lungo copione. Le fan del divo turco, che ha fatto commuovere su Instagram, non stanno nella pelle e non vedono l’ora di vedere il loro beniamino in questo nuovo progetto televisivo, prendendo il testimone da Kabir Bedi che per questa parte diventò uno dei sex symbol più famosi e amati di sempre. Ora, finalmente, arriva il comunicato ufficiale che annuncia l’inizio delle riprese a fine aprile.

“Avete aspettato a lungo, ma finalmente possiamo annunciarvi che a fine aprile iniziano le riprese di Sandokan! Can Yaman sarà il protagonista della serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari. La suggestiva Calabria - grazie al sostegno della Film Commission e della Regione Calabria - ospiterà una parte importante delle riprese, in particolare nell’area industriale di Lamezia Terme, dove è iniziata la costruzione della colonia inglese di Labuan”.

Questo l’annuncio ufficiale che anche Can ha ricondiviso su Instagram, immediatamente sommerso da commenti positivi e di incoraggiamento delle fan, che hanno ammesso di aver atteso con trepidante desiderio questo momento. Al fianco dell'attore turco più amato ci sarà Luca Argentero nei panni del fedele Yanez, ma sono ancora tante le Anticipazioni sulla serie televisiva da svelare.