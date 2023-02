Bianca Atzei, polemica per la foto dopo il parto: "Sono prima di tutto donna, poi mamma"

Gossip TV

Bianca Atzei ha scatenato una polemica per aver postato una foto in cui si mostrava nella sua femminilità e dichiarava che per lei la dimensione dell'essere donna viene prima di tutto, nonostante sia felicissima di essere la madre del piccolo Noa. Vediamo insieme cosa è successo.

C'è una concezione molto diffusa per cui una donna, se e quando diventa madre, si vede "ridurre" al ruolo di madre, dimenticando però che, innanzitutto, si è persone e che una madre felice è, innazitutto, una donna felice e soddisfatta di sé stessa. Questo è ciò che è successo a Bianca Atzei, cantante di grande successo nel panorama italiano e di recente diventata madre del piccolo Noa Alexander.

Bianca Atzei, polemica per le sue parole: "Non sono solo una madre"

Che la cantante abbia sempre sottolineato quanto amasse la sua femminilità e sensualità l'ha dimostrato con il servizio fotografico che ha rilasciato prima del parto, in cui si mostrava nuda e fiera del suo corpo che si è modificato per accogliere una nuova vita. Già quella scelta aveva attirato diverse polemiche, alle quali serenamente aveva risposto con una frase secca che esprimeva la libertà di viversi la gravidanza come meglio credeva,

La nascita del piccolo Noa Alexander ha riempito lei e il compagno Stefano Corti di gioia, soprattutto, dopo l'esperienza dell'aborto vissuta un anno fa: i due neo genitori, sebbene stanchi, sono felicissimi e non riescono a contenere la loro felicità nell'avere il piccolo. Tuttavia, Bianca Atzei non dimentica di essere anche una donna e ha deciso di concedersi un momento di vanità, postando sul suo Instagram una foto in cui era truccata e vestita di tutto punto,con una scritta molto emblematica, con cui si definiva Donna prima di mamma.

Un commento che ha suscitato la solita polemica da parte dei leoni da tastiera, che si sono scatenati con i commenti disparati: dal solito "una volta che metti al mondo un figlio, sei prima di tutto mamma" all'immancabile "beata te che lo puoi permettere", insomma, come sempre, una valanga di opinioni non richieste che giudicano una donna per come sceglie di definirsi e che sì, ama alla follia suo figlio, ma desidera anche ricordare a sé stessa e agli altri che non può e non vuole essere "ridotta" al solo ruolo di madre.