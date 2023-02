Bianca Atzei e Stefano Corti, i primi momenti da neo genitori: "Un po' più dura di quello che credevamo, ma Noa è stupendo"

Gossip TV

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori da pochi giorni e sono assenti sui social per occuparsi del piccolo Noa Alexander. L'inviato delle Iene ha però voluto condividere con i fan i primi momenti da neo papà e ha raccontato di quanto sia tutto inaspettato, compresa la stanchezza. Ecco cosa ha detto.

La cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander il 18 gennaio 2023 e sono stati lontano dai social per potersi dedicare con tutta l'attenzione e l'amore possibile al piccolo di casa. L'inviato delle Iene ha però deciso di condividere sui social alcuni momenti da neo papà, rivelando le (piccole) difficoltà che stanno incontrando, ma anche come questa esperienza da genitore lo riempia di gioia.

Bianca Atzei e Stefano Corti neo genitori: com'è la vita con il piccolo Noa Alexander

Poco prima del parto, Bianca Atzei è stata ricoverata per un'infezione polmonare che rischiava di complicarsi e che ha messo in allarme il compagno Stefano Corti. Una situazione che, per fortuna, si è risolta in pochi giorni e giusto in tempo perché la gravidanza si concludesse con la nascita, senza complicazioni di sorta, del piccolo Noa Alexander.

Il bimbo è sano e tranquillo, sebbene non manchino i pianti notturni e una certa mancanza di sonno da parte dei due neo genitori, che infatti hanno deciso di tenersi lontani dai social per poter trovare una routine nuova e adattarsi agli orari del bambino. Solo ieri, Stefano Corti ha deciso di informare i fan con una storia su Instagram, in cui raccontava qualche momento della genitorialità e com'è per lui questa nuova esperienza:

"Amici, punto della situazione. Posto poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente la notte la passiamo in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni ecc, non c'è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i socia. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano, ma ce la faremo. Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore."

Normale amministrazione per i neo genitori, stanchi, ma entusiasti della nuova vita che ha colmato di gioia i loro cuori.