Belve, Vera Gemma si confessa senza freni: "Sono finita in carcere"

Intervistata dalla conduttrice Francesca Fagnani, Vera Gemma ha rivelato dettagli importanti del suo passato, comprese situazioni spinose e difficili da esternare. Ecco cosa ha detto.

Ospite nella scorsa puntata di Belve con Alessandra Celentano, Vera Gemma si è confessata senza remore e senza esitazione, raccontando anche momenti spinosi e difficili del suo passato.

Le confessioni senza peli sulla lingua di Vera Gemma

L'intervista di Francesca Fagnani le deve essere sembrata una passeggiata, considerando che è stato con molta nonchalance che ha racconttato alcuni episodi anche difficili della sua vita. Vera Gemma non si è tirata indietro di fronte alle pungenti domande della giornalista e, senza peli sulla lingua, ha raccontato di diversi momenti del suo periodo trascorso a Los Angeles e Las Vegas.

In particolare, ha rivelato di essere stata in carcere a causa di un litigio molto pesante con il padre di suo figlio:

" Sono stata arrestata a Las Vegas per violenza domestica, stavo litigando col padre di mio figlio: lui ha chiamato per un cerotto ed in camera è piombata la security ed ho passato un giorno e una notte in carcere. Là ho conosciuto personaggi meravigliosi, poi ho pagato 3 mila dollari di cauzione e sono uscita. Altri reati? Un po’ cleptomane da piccola, ho rubato un po’ di rossetti."

L'attrice ha anche dichiarato di aver accettato quelle che lei ha definito delle "proposte indecenti", soprattutto, nel periodo losangelino, durante il quale ha incontrato un uomo che la pagava profumatamente perché gli tenesse compagnia:

" C’era uno a Los Angeles che mi invitava a cena e voleva passare del tempo con me. Mi faceva dei regali e sganciava ogni tanto del cash. A livello fisico non pretendeva tanto, facevamo cene, parlavamo e mi chiedeva ‘ma questo mese ce li hai i soldi per l’affitto?’ Io dicevo no e mi sganciava il cash."

Ma la sua vita è stata vissuta anche all'insegna della spregiudicatezza, specialmente, per quanto riguarda l'uso delle droghe: sull'assunzione di queste, Vera Gemma è molto chiara: ha provato di tutto e mai come anestetico per il dolore o quando stava male e mai in quantità tale da diventarne dipendente.