Nina Moric si confessa a Belve: ''Fabrizio Corona ed io eravamo due persone infelici''

Ospite nel salotto di Francesca Fagnani a Belve, Nina Moric rilascia una lunga e sentita intervista parlando dei tentativi di suicidio e di Fabrizio Corona.

Francesca Fagnani affronta un’intervista molto difficile con Nina Moric a Belve. La modella croata parla della sua vita difficile e piena di scandali, dei ricoveri dopo aver ingerito pillole che lei non chiama tentati suicidi, del matrimonio con Fabrizio Corona e del distacco dal figlio Carlos Maria Corona.

Belve, Nina Moric senza freni nel programma Rai

La nuova stagione di Belve è inaugurata da Nina Moric, una delle personalità più controverse dell’ultimo ventennio legata a Fabrizio Corona, e ad alcuni scandali enormi della sua vita privata. La modella croata ha aperto l’intervista dichiarando di non voler essere accomunata a nessuna animale, perché è l’essere umano la belva più crudele, rivelando poi di essersi tatuata il suo nome sul dorso della mano, per non dimenticarsi mai chi è. Nel corso dell’intervista, Francesca Fagnani ha tirato in ballo il matrimonio con Fabrizio Corona , che ha descritto come un uomo infelice e fragile quanto lei, e dell’epilogo amaro con il video dell’ex marito e del figlio Carlos Maria che l’accusano di aver rubato 50mila euro.

"Da mio figlio non me l'aspettavo. Non ho mai rubato nulla. La cosa più triste è che mi abbia attribuito un valore economico, come se valessi quei soldi. Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla".

Fagnani poi ricorda che la modella croata è stata ricoverata per due volte per overdose di sonniferi nel 2009 e nel 2012, chiedendo se questi due episodi sono legati all’abuso di droga. Nina ha preso la parola, dichiarando di non aver mai abusato di droghe per poi lanciarsi in una serie di affermazioni slegate e sconnesse, in un magistrale volo pindarico che ha totalmente confuso la presentatrice che si è concluso con la confessione di non essere una grande bevitrice, al contrario di quello che pensano tutti.

“Ok ricapitoliamo una cosa, io non ho mai abusato di droghe. Ho provato, sì, perché ero infelice, la colpa è mia. Io non do colpa al mio lavoro, non do colpa allo stress, do colpa a me stessa. Le ho provate un paio di volte. Non è che ho fatto chissà quale viaggio astrale, no, ho provato e basta. Psicofarmaci? No, non sono mai stati psicofarmaci - riporta Biccy - Però sapevo che non potevo morire, infatti ho chiamato io l’ambulanza […] Automaticamente… Come quando uno va a farsi leggere le carte. Allora, immagina un numero da 1 a 10. 7 giusto? Vedi! Questo è tutto un gioco di mentale. Sì è tutto gioco mentale. Tutti noi pensiamo 3 o 7, è tutto un gioco mentale. E c’è una scheda, scheda motoria, che noi accendiamo e andiamo, riviviamo queste situazioni e facciamo anche altri”.