Michele Bravi a Belve, la confessione sui suoi anni più bui

Ospite a Belve e intervistato da Francesca Fagnani, il cantautore ha rivelato alcuni dolorosi retroscena sulla sua vita in un periodo molto difficile. Ecco cosa ha raccontato.

Nell'intervista di Francesca Fagnani per il suo programma Belve, il cantautore Michele Bravi si racconta e svela alcuni particolari molto dolorosi vissuti in un periodo non proprio facile della sua vita.

Michele Bravi: "Dopo il mio coming out ho subito molte critiche"

Francesca Fagnani ricorda la seconda consacrazione professionale di Michele Bravi: il debutto a Sanremo con la canzone "Il diario degli errori" nel 2017, preceduto da un'intervista a Vanity Fair, in cui per la prima volta il cantante ha rivelato la sua omosessualità. Già in quel periodo ci sono stati i primi momenti difficili, a cominciare dalle critiche rivoltegli per le sua dichiarazioni, critiche venute anche dalla comunità LGBTQ:

"Non mi aspettavo il clamore che generò quell'intervista. A Sanremo era la prima volta in cui parlavo nella mia canzone di un uomo e per me quell'intervista è stata molto naturale. Il problema è nato dopo l'intervista: non credevo nell'importanza delle lotte della comunità e non capivo una manifestazione come il Pride. Oggi, invece, sì ed è per questo che mi batto tanto."

Incalzato dalla giornalista, il cantautore ha anche rivelato le prime volte in cui si è reso conto di sentir battere il cuore per un ragazzo:

"Forse verso i 12-13 anni, tra le medie e il ginnasio. Ricordando il mio primo bacio con un ragazzo, ricordo di aver sentito una voce nella mia testa che mi diceva che era sbagliato e pericoloso. Ed è un peccato, perché rischi di perderti un bel momento."

Ma, Michele Bravi ha anche rivelato alcuni attimi dolorosi per lui, come il bullismo subito da adolescente:

"Mi chiamavano Michecca, mi buttavano nella spazzatura e per me era normale, non stavo male, non pensavo di aver subito del bullismo. Non lo percepivo come tale e che avrebbe avuto un impatto negativo su di me. Volevo solo staccarmi da quella cosa, da quello che vivevo. Chiudevo gli occhi e facevo finta di niente"

L'intervista non ha mancato di toccare anche un evento traumatico di cui si è reso responsabile Michele Bravi nel 2018: nel novembre di quell'anno ebbe un incidente e investì e uccise una donna di 58 anni. I test rivelarono che non c'era traccia di alcool o droga nel suo sangue e il cantautore prestò anche le prime cure di soccorso. Da quel momento per un lungo periodo, si allontanò dalla musica e dalle scene. Quel

In merito a quel periodo, Michele Bravi non ha potuto fare a meno di rivelare:

"Quell'evento lì che ho vissuto ha avuto delle ripercussioni fisiche fortissime, vivendo non aderendo al reale, e che ancora oggi provo: devo sempre chiedermi se ciò che vedo e sento è reale. Ho avuto delle allucinazioni visive e sonore, era un meccanismo di negazione della realtà intorno a me. Era una realtà talmente orribile che il mio cervello aveva bisogno di riscriverla. Non avevo più contatti con la realtà. Non riuscivo a parlare, non riuscivo a percepire i suoni intorno a me.

Francesca Fagnani non ha potuto evitare di porre una domanda molto intima:

"C'è stato un momento in cui ha fatto pensieri più drammatici, in cui la voglia di vivere non bastava?"

Con grande onestà, il cantautore ha rivelato la sua intima verità:

"Sì, ho fatto pensieri drammatici anche molto pericolosi. Credevo vivessimo tutti in un sogno e che l'unico modo di svegliarsi fosse annullarsi. Ho proprio sperato che le persone che amavo morissero con me. Credevo che le persone che amavo fossero state intrappolate in questo incubo per colpa mia. Quello è il pensiero più triste che ho dentro."