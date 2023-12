Belen Rodriguez pubblica una nuova Foto con Elio Lorenzoni e si lascia andare ad un commento inaspettato

Gossip TV

Belen Rodriguez sempre più innamorata di Elio Lorenzoni. La foto di coppia è bellissima!

Belen Rodriguez sempre più innamorata di Elio Lorenzoni. La bella showgirl argentina ha condiviso un nuovo scatto di coppia, stupendo con una replica alla domanda di una fan. Nel frattempo si parla di nozze in vista e un nuovo bebè in arrivo.

Belen Rodriguez, cosa ha rivelato su Elio Lorenzoni

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha fatto entrare nel proprio cuore Elio Lorenzoni, amico da più di dieci anni e ora fedele compagno, che l’ha aiutata in un momento di estrema fragilità. Elio e Belen sono molto innamorati, come ha ammesso la stessa presentatrice argentina rispondendo alle domande dei più curiosi, e sembra che siano anche pronti a sposarsi, battendo sul tempo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Anche Alfonso Signorini, recentemente intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso che sia molto probabile vedere Belen in abito bianco prima della fine dell’anno.

Sembra, inoltre, che Belen voglia allargare la famiglia con un altro figlio, facendo felice Elio che vorrebbe presto diventare padre. Insomma, tra i due ci sono in ballo progetti importanti ma chissà se anche questa volta la relazione si consumerà presto, portando la showgirl nuovamente tra le braccia di Stefano, come accaduto in tutti questi lunghi anni di tormentata storia d’amore.

Nel frattempo, per ribadire tutta la sua felicità, Rodriguez ha pubblicato un nuovo scatto di coppia con Lorenzoni, in cui i due appaiono sorridenti e appagati mentre si godono una serata insieme. Una fan ha fatto notare che Elio sembra proprio essere un bravo uomo e Belen ha prontamente replicato “Lo è”, forse volendo mettere proprio l’accento sulla differenza tra questa relazione e quella vissuta con De Martino, che ha pubblicamente accusato di tradimento.