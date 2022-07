Belen Rodriguez sfidata, Antonino Spinalbese la ignora e accetta il Grande Fratello Vip

Gossip TV

Antonino Spinalbese pronto al Grande Fratello Vip, nonostante l’opposizione dell’ex Belen Rodriguez.

Giungono nuove indiscrezioni sulla presenza di Antonino Spinalbese nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sembra che l’hair-stylist sia pronto ad accettare le severe condizioni imposte dall’ex Belen Rodriguez pur di prendere parte al programma di Alfonso Signorini, ignorando gli avvertimenti legali della showgirl argentina.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese pronto a sfidare Belen?

Alfonso Signorini ha iniziato a soddisfare la grandissima curiosità dei fan del Grande Fratello Vip, che non vedono l’ora di scoprire tutto sul cast della settima edizione. Dopo aver ufficializzato Sonia Bruganelli e Orietta Berti come nuove opinioniste, Signorini ha svelato la seconda concorrente ufficiale attraverso un piccolo indovinello su Instagram, dopo aver confermato la presenza della presentatrice e rapper di origine spagnole Chadia Rodriguez.

Dopo diverse indiscrezioni, Antonino Spinalbese ha confermato di essere stato contatto per il Gf Vip ma di essere ancora molto dubbioso, si mormora anche a causa dei provvedimenti legali che Belen Rodriguez intende prendere. La showgirl argentina, infatti, sembra non sia particolarmente contenta di sapere il padre di suoi figlio recluso a Cinecittà e vuole assicurarsi che non si parli mai pubblicamente né di Luna Marì né tantomeno del loro rapporto. Secondo le ultime news pubblicate da DipiùTv, tuttavia, Antonino sarebbe ormai quasi certo di voler cogliere al balzo l’occasione offerta da Signorini, volendo tentare una nuova strada ed essendo consapevole delle porte che la partecipazione al Gf può spalancare, sfidando anche le richieste di Belen.

Secondo il settimanale, Spinalbese starebbe valutando il tipo di vetrina che potrebbe fornirgli il reality show di Canale 5, sollecitato dagli amici di sempre che non vogliono vederlo ancora alle prese con le richieste di Belen, soprattutto non dopo la loro rottura e il ritorno di fiamma tra la showgirl e Stefano De Martino. Sembra, dunque, che Antonino sia ad un passo dalla firma e Signorini non potrebbe esserne più contento.

