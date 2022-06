Grande Fratello Vip l'ingresso di Spinalbese scatena Belen Rodriguez: "Se parli di me o di mia figlia ti denuncio"

Gossip TV

Il retroscena clamoroso sulla showgirl argentina: potrebbe arrivare una diffida per l'ex compagno di Belen in seguito alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip

La partecipazione di Antonio Spinalbese nella prossima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe pressoché ormai ufficiale. L'ex hair-stylist, ex compagno di Belen Rodriguez, avrebbe infatti accettato di entrare nella Casa più spiata d'Italia che rappresenterebbe il suo esordio sul piccolo schermo.

Grande Fratello Vip l'ingresso di Spinalbese scatena Belen Rodriguez: "Non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio"

Secondo quanto rivelato da numerose indiscrezione sulla notizia, la showgirl argentina e madre della loro figlia Luna Marì, non avrebbe affatto gradito la partecipazione del suo ex compagno nel reality show per via dell'inevitabile attenzione mediatica che si alimenterebbe intorno a lui e naturalmente alla sua vita e che coinvolgerebbe inevitabilmente la Rodriguez e la piccola Luna Marì.

Ma la questione sembra essere ancora più seria. Secondo Alessandro Rosica e la sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl sarebbe persino pronta a diffidarlo prima del suo ingresso al Gf Vip.

"L'argentina non avrebbe digerito tutto ciò - si legge sulla pagina Insgagram Investigatore Social Official - avrebbe chiamato il suo ex e gliene avrebbe dette di tutti i colori, tra cui le inutili proposte di non farlo partecipare al GF, soprattutto una frase che spicca come un avvertimento “ se vai non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio“ a questo punto il dado è tratto, Belen diffiderà Antonino dal parlare di lei e sua figlia nel GF VIP."

Rosica ha anche confermato il recente fidanzamento del giovane spezzino con Giulia Tordini:

"Antonino si è fidanzato da qualche mese con una delle tre sorelle Tordini, precisamente Giulia, che fa parte di una delle famiglie più ricche ed importanti della moda Milanese. La stessa cosa la fece all’epoca anche Stefano De Martino con Gilda D’Ambrosio, amica e collega di una delle Tordini. La guerra è appena cominciata, con Antonino che ha spesso approfittato delle sue ex per far carriera, Belen ne è stata la prova, ma la Tordini sarà solo un punto d’inizio, per uno che ha sempre puntato in alto, contro tutto e tutti. Spinalbese c’è, ed è pronto a prendere in giro tutt’Italia con la farsa “Tordini” vi ricordo inoltre, che Antonino fino a qualche settimana fa, incontrava altre donne, e Giulia acconsente come se nulla fosse 🤐 una cosa è certa, Belen non la dara vinta al suo ex. Da che parte state??? "

