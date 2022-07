Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia il ritorno Pamela Prati e scoppia il caos

Gossip TV

La seconda concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip sarà Pamela Prati, già concorrente della prima edizione. L'accoglienza all'annuncio di Signorini non è delle migliori

Qualche ora fa, Alfonso Signorini ha annunciato la seconda concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il noto conduttore del reality targato Mediaset ha fornito solo qualche indizio ma non lasciano poco spazio a dubbi.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia il ritorno Pamela Prati

Così, dopo la conferma nel reality più spiato d’Italia della presenza della rapper 23enne di origini marocchine e spagnole, Chadia Rodriguez, arriva il secondo nome ufficiale: Pamela Prati.

La showgirl sarda, tra i protagonisti indimenticabili della prima edizione del Gf Vip, ha deciso di rimettersi in gioco e tornare nella Casa di Cinecittà dopo il debutto nell'edizione del reality show in versione Vip, in cui venne squalificata in seguito ad alcuni ripetuti comportamenti che violarono il regolamento. Proprio con Signorini, la Prati ebbe una querelle che in molti si ricordano quando il conduttore era opinionista e al timone c'era Ilary Blasi. Alfonso ebbe da ridere sulla richiesta della Prati di far arrivare un taxi appena uscita dalla Casa. Tempi ormai andati e oggi che Alfonso sarà il conduttore per la quarta volta consecutiva, ha deciso di dare nuovamente il benvenuto all'ex star del Bagaglino che qualche anno fa è stata al centro dell'attenzione mediatica per le sue nozze con l'imprenditore fantasma Mark Caltagirone.

"Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”. Così Signorini su Instagram ha annunciato l'arrivo della showgirl sarda, accompagnato da una foto con uno smalto rosso per cui la Prati va pazza.

L’annuncio del conduttore ha immediatamente innescato una serie di commenti non troppo entusiasti della scelta. "Cicli e ricicli", "Il solito circo", "Sempre peggio", e così via.

Qualche giorno fa, invece, Dagospia ha diffuso un'anteprima bomba su un ingresso confermato dalla diretta interessata: Rita Dalla Chiesa, la conduttrice televisiva storico volto di Forum, sarebbe in trattative per entrare nella Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.