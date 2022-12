Belen Rodriguez e Luna Marì stanno male, lo sfogo della showgirl su Instagram

Gossip TV

Belen Rodriguez sparisce dai radar e i fan si allarmano. La showgirl argentina spiega cosa è successo, c’entra la figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez e Luna Marì si sono presi una bella influenza che le ha messe ko, costringendo la presentatrice argentina ad assentarsi da Instagram per alcuni giorni, nella speranza di poter registrare la nuova puntata de Le Iene che andrà in onda su Italia 1. Ecco lo sfogo della moglie di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, cosa ha rivelato su Luna Marì

Brutto periodo per Belen Rodriguez che, dopo una vacanza d’amore tra le nevi con Stefano De Martino, si è beccata la terribile influenza stagionale. La showgirl argentina è stata assente per qualche giorno da Instagram, allarmando i fan che hanno trovato molto strano il gesto di Belen e hanno iniziato a tempestarla di messaggi. Così, Rodriguez ha preso coraggio e ha pubblicato un video, evitando di riprendere il suo volto, in cui spiega di essersi presa l’influenza e di aver contagiato anche Luna Marì.

“Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”.

Immune, a quanto pare, il figlio Santiago che invece sta bene e si prende cura della dolce sorellina. Nel frattempo Belen si auspica di essere pronta a tornare davanti le telecamere il prima possibile, così da non doversi assentare dalla registrazione della nuova puntata de Le Iene, lo show che conduce con Teo Mammuccari e che va in onda su Italia 1. Nel caso Rodriguez non fosse ancora pronta a sostenere un’intera registrazione ci sarà per lei una sostituta? Questo al momento non è chiaro. Fatto sta che Belen ha deciso di ringraziare tutti coloro che le hanno mandato saluti di pronta guarigione, con un video dolcissimo insieme a Luna Marì.