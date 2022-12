Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanza d'amore tra le nevi

Gossip TV

Per questi giorni di festa, la coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è concessa una romantica vacanza in montagna, tra cime innevate e fiocchi di neve, con il figlio Santiago. Vediamo insieme dove sono stati.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono concessi una romantica vacanza tra le cime innevate, approfittando di questi giorni di festa. Con loro anche il figlio Santiago e la piccola Luna Marì.

Giochi tra la neve per la famiglia De Martino-Rodriguez

Sono passati i giorni in cui si vociferava che tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez l'amore era ormai finito: la pratica del divorzio è stata abbandonata in un cassetto per la seconda (o era la terza?) volta e tra i due è tornato il sereno. Anche nelle interviste che la coppia, separatamente, rilascia si percepisce che sono più innamorati che mai.

Al Maurizio Costanzo Show, qualche settimana fa, Belen Rodriguez ha confessato che con il marito le cose procedono a gonfie vele, mentre il ballerino e conduttore di Stasera tutto è possibile ha confessato di sentirsi un uomo molto fortunato ad avere Belen al suo fianco. E sì che sua suocera, Veronica Cozzani aveva avvertito lui e Ignazio Moser che chiunque avesse abbandonato le sue figlie, se ne sarebbe pentito e sarebbe tornato.

E Stefano De Martino è ritornato per ben due volte. Ora, la coppia è in grande sintonia e si gode una breve vacanza tra le montagne innevate, con tanto di figli al seguito. Non una fuga d'amore come quella che il settimanale Chi immortalò e che segnava il ritorno di fiamma della coppia, ma una vacanza in famiglia che cementa ancora di più l'unione tra i suoi membri.

Nonostante, infatti, Luna Marì non sia sua figlia, biologicamente, il conduttore ha affermato di provare per lei un affetto immenso e di sentirsi uno zio. Nei mesi scorsi era reticente a parlare del rapporto con la figlia che Belen Rodriguez ha avuto dal gieffino Antonino Spinalbese, ma, ora, questa ritrosia è scomparsa e anche il conduttore ammette apertamente quanto si sia affezionato in poco tempo alla bambina.

La famiglia, perciò, in occasione del ponte dell'8 dicembre - mentre tanti vip si sono dedicati alla decorazione della casa e del'albero di Natale - ha deciso di godersi una breve vacanza in uno chalet in montagna. Entrambi hanno postato delle storie, dove è possibile vedere il meraviglioso spettacolo della new che ricopre le cime dei monti e dei fiocchi di neve che volteggiano nell'aria. Un'atmosfera natalizia in piena regola e di cui hanno approfittato anche De Martino con il figlio Santiago: il conduttore, infatti, ha postato delle foto e delle storie su Instagram in cui si vede il primogenito creare palle di neve o cercare di scuotere le cime innevate degli alberi.