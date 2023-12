Belen Rodriguez, bordata inaspettata: chi si è schierato con Stefano De Martino

Gossip TV

Nella querelle tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino interviene, a sorpresa, l'ex suocera della showgirl argentina che si schiera con il presentatore Rai.

Il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è naufragato tra un mare di polemiche, sospetti, gossip e poi rivelazioni assurde da parte dei diretti interessati. Sebbene l’opinione pubblica sia sia, quasi unanimemente schierata a favore della showgirl argentina, l’ex suocera lancia una bordata inaspettata e si schiera con De Martino. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez riceve un affondo inaspettato, cosa è successo?

Dire che la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è trasformata, negli anni, in una telenovela con finale drammatico è un eufemismo. La showgirl argentina e il presentatore di Bar Stella si sono innamorati, vittime di un colpo di fulmine che potrò il ballerino d’Amici a tradire e lasciare l’allora fidanzata Emma Marrone. Poi il matrimonio, l’arrivo del figlio Santiago e una serie di tira e molla impressionati, costellati dai flirt di Belen e da una marea di gossip sulla presunta infedeltà di De Martino.

Infedeltà che, come ha rivelato Rodriguez durante l’intensa intervista rilasciata a Domenica In davanti ad una incredula Mara Venier, sarebbe stata la causa della fine definitiva del matrimonio dopo aver scoperto che Stefano aveva avuto ben 12 donne. Mentre De Martino non si è esposto, anche se si vocifera che sia furioso per le dichiarazioni dell’ex moglie, l’opinione pubblica si è schierata quasi all’unanimità con la presentatrice. Quasi, perché di casi contrati ce ne sono stati, come l’ultimo servito su Instagram dalla madre di Marco Borriello, storico ex di Belen, che ha fatto i suoi complimenti a De Martino, lanciando poi saette non troppo velate contro l’ex nuora.

“Non cambiare, non mollare mai e non cedere mai alle provocazioni. Di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta! In bocca al lupo per tutto”, ha scritto la donna su Instagram, palesemente riferendosi alle rivelazioni di Belen su Stefano. Una bordata decisamente inaspettata questa per la showgirl, la quale tuttavia sembra ormai sorda a qualsiasi tipo di critica da quando ha ritrovato l’amore con Elio Lorenzoni. Lui l’ha aiutata nel momento più difficile e ora sembra che la coppia stia provando a cercare una gravidanza in modo serio, per allargare la famiglia con l'arrivo di un nuovo bebè.