Ilary Blasi incinta, Belen Rodriguez e Elio ci stanno provando: impazza il gossip

Gossip TV

Nelle ultime ora si sono scatenate voci sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi e sul desiderio di maternità di Belen Rodriguez.

Gossip inaspettati nelle ultime ore hanno travolto Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Secondo i più attenti, infatti, la presentatrice de L’Isola dei Famosi sarebbe in dolce attesa di Bastia Muller, il suo attuale compagno, mentre la bella argentina e Elio Lorenzoni starebbero cercando in tutti i modi una gravidanza.

Ilary Blasi e Belen Rodriguez al centro del gossip

Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono decisamente due delle grandi protagoniste del gossip italiano degli ultimi anni, a causa delle loro love story interrotte bruscamente che hanno suscitato non poca curiosità da parte dei fan. Blasi ha rivelato tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti nel documentario Unica su Netflix, e poi da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, suscitando la critica di alcuni volti noti dello spettacolo come Alena Seredova. Belen ha lasciato Stefano De Martino per poi svelare a Domenica In di essere stata tradita e caduta in depressione, ricevendo il commento piccato di Paola Ferrari.

Nelle ultime ore, dopo alcune segnalazioni ricevute da Deianira Marzano, si è tornato a parlare di entrambe le presentatrici in modo decisamente insistente. Secondo i più attenti, infatti, Ilary sarebbe in dolce attesa di Bastian Muller tanto da non aver praticato lo scii che tanto ama durante il viaggio a St. Mortiz per evitare cadute che potrebbero nuocere al bambino. Altre fonti, invece, rivelano che Belen e l’attuale compagno Elio Lorenzoni stanno provando in tutti i modi ad avere una gravidanza.

Certo il desiderio di maternità della showgirl argentina non è un segreto, quindi questa notizia non ci lascia sorpresi, anche se Rodriguez non ha commentato ulteriormente e dunque potrebbe trattarsi di una bufala. Certamente Belen è innamoratissima di Elio, con il quale sta viaggiando e vivendo momenti bellissimi, che le hanno fatto tornare il sorriso dopo un periodo a dir poco duro e difficile.