Battiti Live, la reazione di Ilary Blasi quando sente nominare l'ex marito Francesco Totti!

A Battiti Live, qualcuno ha pensato di provocare la reazione di Ilary Blasi, nominando l'ex marito Francesco Totti, da cui si sta separando. Ecco come ha reagito la conduttrice!

Ilary Blasi è tornata in tv per la conduzione di Battiti Live, uno degli eventi musicali più attesi dell'estate. Durante uno degli appuntamenti dello show, sembra che alcuni fan abbiano iniziato a gridare il nome di Francesco Totti, da cui la conduttrice si sta separando, per scatenare la reazione di Ilary Blasi.

Battiti Live, Ilary Blasi reagisce così al nome di Francesco Totti pronunciato durante il concerto

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata una delle notizie più sconvolgenti, in ambito gossip, degli ultimi anni, tanto da aver attraversato l'oceano Atlantico e aver trovato persino posto sul New York Times. La relazione ventennale tra la showgirl e l'ex capitano della Roma aveva fatto sognare i fan per anni e dalla loro unione sono nati tre ragazzi: Christian, Chanel e Isobel.

Purtroppo, a causa di tradimenti e incomprensioni, il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è giunto al termine e la coppia sta affrontando il divorzio che sancirà per sempre la loro separazione.

Nel frattempo, entrambi hanno ritrovato l'amore: Totti al fianco di Noemi Bocchi, Ilary al fianco di Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui ha iniziato a viaggiare per il mondo e che sembra renderla molto felice. Della fine del suo matrimonio e delle cause che hanno portato lei e Totti a separarsi, la showgirl ne ha parlato in Unica, il docu-film Netflix campione di views sulla piattaforma streaming e che, a breve, tornerà con una seconda parte, visto che attualmente la showgirl e conduttrice è impegnata a girare altre riprese a Ponza.

Battiti Live, ecco come ha reagito Ilary Blasi al nome di Totti pronunciato dai fan!

Dopo essere stata lontana dalla tv per un anno, Ilary Blasi è tornata alla conduzione di un evento, uno dei più attesi di quest'anno: Radio Norba Cornetto Battiti Live. La kermesse ha visto sul palco diversi grandi artisti e Ilary è stata affiancata dall'amico e collega Alvin, con cui si è resa protagonista di gaffe e momenti ironici.

Mentre era intenta a presentare uno degli artisti che sarebbero saliti sul palco, Ilary Blasi ha sentito qualcuno nel pubblico inneggiare al nome di Totti, il suo ex marito, nell'evidente intento di provocare la sua reazione. A testimoniarlo c'è un video su TikTok, nel quale Ilary è accanto ad Alvin sul palco e si avvicina al pubblico riunito lì per salutarlo.

In quel momento sono partiti diversi cori contenenti il nome di Francesco Totti, come riportato anche dall'utente che ha pubblicato il video su TikTok, ma la conduttrice ha semplicemente continuato a sorridere e salutare, per poi tornare al programma della serata.