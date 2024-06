Battiti Live, Ilary Blasi e la lite con gli autori dietro le quinte: tutte le gaffe della conduttrice!

Gossip TV

Ieri sera, 21 giugno, è andato in onda il primo appuntamento con Battiti Live e alla conduzione sono tornati Ilary Blasi e Alvin. Ovviamente la prima non si è lasciata sfuggire l'occasione di combinarne una delle sue...

L'appuntamento con Battiti Live, andato in onda ieri sera, 21 giugno, su Canale5, ha riportato in tv alla conduzione Ilary Blasi e Alvin, dopo l'esperienza de L'Isola dei Famosi. Ovviamente, l'uragano Ilary Blasi non poteva non combinarne una delle sue, tanto che si è resa protagonista di diverse gaffe e di una lite nel dietro le quinte con gli autori....andata anche in onda!

Battiti Live, le gaffe di Ilary Blasi ieri sul palco!

Prima di salire sul palco del festival di Battiti Live, Ilary Blasi non sapeva di avere il microfono acceso e nel chiedere delucidazioni agli autori, ha finito col far ascoltare la loro conversazione all'intero pubblico presente lì e da casa: "Ma cosa devo dire? No, ma ditemi che devo dire?". La situazione ha generato le risate del pubblico e il web è esploso di meme e ironia. Ma a salvare la situazione ci ha pensato Alvin che ha fatto notare alla co-conduttrice dell'inconveniente.

Ma Ilary non si è certo persa d'animo e resasi conto della gaffe ci ha scherzato su, rispondendo al collega: "Stavo chiacchierando, perché mi hai chiamato sul palco?". E, non è tutto: la conduttrice ha sbagliato a pronunciare Radio Norba, dicendo invece Norma e poi ancora invertendo le parole che compongono il nome del festival. Perciò, invece di Radio Norba Cornetto Battiti Live, il programma è diventato Radio Cornetto Norba Battiti Live.

Prima di questi episodi, inoltre, quando è arrivato il momento di presentare Irama e la sua canzone, la conduttrice ha ammesso candidamente che stava leggendo ciò che le avevano scritto gli autori, ma che non era certa di cosa significasse il testo, provocando la risata divertita dell'artista:

"In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché io non ne capisco nulla, me l'hanno scritto"

Ilary Blasi uragano di gaffe: ma per il pubblico è promossa!

Gli strafalcioni di Ilary Blasi sono un must del suo stile da conduttrice e per il pubblico anche una delle sue "qualità" migliori. Infatti, sul web, al di là di meme e ironia, è stato molto apprezzato lo stile disinvolto e colloquiale della conduttrice e di Alvin, tanto che i fan li hanno definiti molto genuini e spontanei e promuovendoli a pieni voti!

Grazie al suo stile così libero e caotico, Ilary Blasi si era guadagnata l'affetto del pubblico che la seguiva molto volentieri quando era alla conduzione de L'isola dei Famosi. Purtroppo, la sua mancanza si è sentita molto nell'ultima edizione, condotta da Vladimir Luxuria, tanto che per il CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è stato un autentico fiasco e delusione.

Fin dalle prime puntate, sui social, i fan hanno lamentato l'assenza del caos positivo e divertente di Ilary e la sua spontaneità, nonostante l'ottima performance di Vladimir Luxuria, che di recente ha detto la sua sui motivi del flop. Perciò, chissà che, visti anche gli ascolti deludenti, se L'Isola dovesse tornare anche per un'altra edizione, l'ex moglie di Francesco Totti non venga di nuovo riconfermata alla sua conduzione.