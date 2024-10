Barbara d’Urso torna in Tv con quattro prime serate sulla Rai: il clamoroso scoop

Gossip TV

L’ospitata di Barbara d’Urso, come ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, ha messo in luce un’evidenza difficile da ignorare: la presentatrice è ancora amatissima dal pubblico televisivo. Per questo sembra che la Rai sia pronta a concedere alla conduttrice ben quattro prime serate nel corso della prossima primavera. Ecco lo scoop bomba.

Ballando con le Stelle, il successo di Barbara d’Urso

Milly Carlucci ha deciso di rendere unica questa stagione di Ballando con le Stelle, provando ad accattivarsi il cast migliore possibile ma anche ospiti pronti a mettersi in gioco come ballerini per una notte. La presentatrice dello show danzante di Rai 1 non ha badato a spese per convincere Barbara d’Urso a prestarsi al gioco, si parla infatti di un cachet stratosferico offerto dai vertici di Viale Mazzini ma anche di tantissime trattative nate proprio dalla volontà della Carlucci di riportare la collega sul piccolo schermo.

E così la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha registrato picchi di share stellari, in particolare durante il blocco dedicato a Barbarella dove si è toccato il 26,2 % di share che ha soddisfatto non poco i vertici dell’azienda. Oltre a portare telespettatori su Rai 1, Barbara ha messo in evidenza una verità intoccabile ovvero che il pubblico televisivo le è ancora molto affezionato e che dunque la sua presenza sul piccolo schermo fornisce un’occasione per attirare spettatori di tutte le età. Per questo, già dalla scorsa settimana, Dagospia ha parlato della possibilità di rivedere presto d’Urso con quattro serate sulla Rai. Ecco tutti i dettagli dell’anticipazione clamorosa del portare di Roberto D’Agostino.

Barbara d’Urso torna in Rai con quattro prime serate!

Successo clamoroso per Barbara d’Urso che, oltre ad essersi dimostrata una ballerina provetta ed elegante, ha regalato picchi di share inaudito alla seconda puntata di Ballando con le Stelle, dove si è consumato il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli. Sembra che il clamore mediatico del ritorno della conduttrice partenopea in televisione abbia convinto i vertici della Rai a offrirle una possibilità, un ritorno con quattro prime serate nel corso della prossima primavera, almeno questo è lo scoop lanciato da Dagospia.

“Per portare la d’Urso a Ballando ha fatto di tutto, smuovendo mari e monti, ma c’è dell’altro. C’è infatti la possibilità di rivedere Barbara in tv, si parla di quattro prime time nei primi mesi del 2025 o anche un arrivo della popolare conduttrice nel daytime nella prossima stagione”.

Pochi giorni dopo anche il settimanale Oggi ha confermato l’ipotesi, parlando sempre della trattativa in corso che ci sarebbe tra Barbarella e i vertici di Viale Mazzini. Ma di quale programma si parla? Al momento non ci sono approfondimenti in merito, solo l’ipotesi, portata a galla da Davide Maggio, che si potrebbe trattare di uno show molto simile a Carramba che Sorpresa. Lei, del resto, non si sbilancia e si gode l'arrivo della seconda nipotina come annunciato su Instagram con grande gioia.