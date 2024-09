Ballando con le Stelle: la cifra capogiro per Barbara D'Urso ospite sabato 5 ottobre

Gossip TV

Sabato 5 ottobre, Barbara d'Urso sarà protagonista di Ballando con le Stelle su Rai Uno, esibendosi nel ruolo di "Ballerina per una notte" nella seconda puntata del dacing show condotto da Milly Carlucci.

C'è tantissima attesa per vedere Carmelita sul palco che, dopo l'addio a Mediaset (ormai più di un anno fa) è stata ospite a piazza Mazzini nel salotto di Mara Venier a Domenica In, parlando di un doloroso strappo con l'azienda di Cologno. La Carlucci ha confermato la presenza di Barbara in conferenza stampa poco prima del debutto della diciannovesima edizione di Ballando.

La sua partecipazione durerà circa 15 minuti, durante i quali si esibirà con un maestro di ballo e poi affronterà la giuria, suscitando curiosità per il possibile incontro con Selvaggia Lucarelli, con cui ha avuto notevoli scontri in passato, anche in tribunale.

Ma il vero argomento di discussione riguarda il cachet della d'Urso e le polemiche che ne sono seguite. Secondo Dagospia, il compenso di Barbara per questa breve apparizione sarà di circa 70 mila euro, una cifra decisamente elevata considerando i budget abituali in Rai. Si vocifera inoltre che Milly Carlucci abbia fatto grandi sforzi per ottenere la presenza della conduttrice, spingendo perfino a ipotizzare nuovi progetti per Barbara su Rai Uno, come un programma in prima serata nel 2025 o un ruolo nel daytime della prossima stagione.

"Sì, avete capito bene. Una cifra altissima, cachet che a Viale Mazzini non girano da tempo: Milly ha smosso mari e monti. E ora già c’è chi accenna alla possibilità di quattro prime time per inizio 2025 o addirittura uno sbarco nel daytime per la prossima stagione (avvisate Matano e Venier!)” .

"È da diversi anni che la volevamo in trasmissione. Quest’anno si è presentata l’occasione giusta, è nostra prassi invitare personaggi che abbiano una presenza carismatica e che abbiano un proprio pubblico. Ogni pubblico va rispettato. Barbara è un personaggio importante e ce la siamo assicurata" queste le parole della Carlucci sulla D'Urso come "Ballerina per una notte." Non ci resta che attendere la seconda puntata di Ballando con le Stelle, in prima serata sabato 5 ottobre prosismo.