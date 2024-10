Ballando con le Stelle, faccia a faccia tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso: "Da quante querele non ci vediamo?"

Gossip TV

Nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle, dopo l'esibizione di ballo, Barbara D'Urso ha affrontato in giura, una sua nemica storica, Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, il confronto tra Barbara D'urso e Selvaggia Lucarelli

E' stata sicuramente la serata di Carmelita quella andata in scena su Rai1 ieri sera. La D'Urso ha conquistato veramente tutti dimostrando, nonostante la lunga assenza dal piccolo schermo, di essere ancora un animale da palcoscenico, perfettamente in grado di tenere le redini del cavallo di Piazza Mazzini, anche sola "contro" tutti. Barbara, dopo essersi esibita in una bachata e salsa perfetti, ha affrontato la giuria di Ballando, tornando a confrontarsi dopo anni di battaglie (anche e soprattutto legali) avvenute con Selvaggia Lucarelli.

"Ci incontriamo dopo quante querele?”, le ha chiesto provocatoriamente la giornalista,

"E tu quante cose querelatili hai detto?” ha risposto Barbara affermando poi questa questione non è particolarmente interessante per il pbbulico da casa-

La Lucarelli ha parlato del ballo, affermando che la conduttrice è stata perfetta sotto ogni punto di vista. Poco dopo, Selvaggia ha affermato che con quete dichiarazioni si sarebbe sicuramente ingraziata la D'Urso. Lei, iconica, ha replicato:

“Non voglio essere fic* sopra ogni cosa, sono fic* sopra ogni cosa”

"Non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai l’hanno rubato a me”. Poi, quando Lucarelli le ha detto che avrebbe dovuto continuare a ballare invece che condurre, D’Urso ha risposto:

“Purtroppo non sarà possibile. Se torno a condurre? Può darsi”.

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, ex volto storico di Mediaset ha tenuto anche a precisa di non aver mai chiesto a Milly Carlucci di far parte della giura di Ballando, come da diverso tempo spifferavano i media. E gli ascolti di ieri sera chi hanno premiato? "I numeri questa mattina hanno così parlato: 25,5% per TSQV che vince la serata. Ballando con le Stelle ha ottenuto il 24,5%. Ma, durante l’ospitata della D’Urso, la curva di Ballando è andata sopra quella del programma di Canale5. In pratica, Maria De Filippi batte la Carlucci, ma perde contro la D’Urso." si legge sul portale OA Plus.