Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli eliminata definitivamente, nuovo scontro di fuoco con Selvaggia Lucarelli

Ieri sera, durante la decima puntata di Ballando con le Stelle, è andato in scena un nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, probabilmente l’ultimo, dato che la Bruganelli è stata eliminata definitivamente dal programma.

Lo scontro si è consumato non solo in diretta, ma anche alla luce delle anticipazioni dell’intervista che Sonia Bruganelli ha rilasciato a Belve, programma di Rai 2, dove ha espresso critiche sulla giuria e, più in generale, sullo stesso format di Ballando con le Stelle. Queste dichiarazioni non sono passate inosservate, scatenando reazioni accese durante la puntata.

Ballando con le Stelle: lo scontro in diretta tra Lucarelli e Bruganelli

Selvaggia Lucarelli ha commentato con fermezza l’atteggiamento della Bruganelli, criticandola sia per le sue dichiarazioni esterne sia per le dinamiche all’interno del programma. Ecco le parole della giurata:

"A te piace moltissimo dichiarare guerra, tiri fuori il fucile, spari e poi purtroppo arriva il rinc*lo, cadi per terra e dici ‘oddio’. Devi sapere maneggiare le armi. Le maneggi, il tuo problema è il colpo che torna dietro. Volevo poi dire che trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata e dica di votare lei. Questo dopo che ha fatto un percorso con Federica Pellegrini. Ecco, se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse dell’ineleganza in questa storia, adesso ce lo siamo tolti. Avevamo il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava e adesso non ce l’abbiamo più. E non fare la vittima che cade dal pero."

Sonia Bruganelli, visibilmente irritata, ha risposto senza esitazioni, accusando la Lucarelli di distogliere l’attenzione dai temi centrali:

"Ma perché devi continuare a parlare di altro? Ma perché lo fai? Io però credo che sia un continuare a parlare di altro. Sono sette settimane che si parla di altro. Anche la settimana scorsa avete fatto il mio nome dopo che Angelo e Federica hanno fatto un bel ballo. Poi sono io a fare la guerra? Sei fuori luogo, è già accaduto altro e tu metti il coltello nella ferita."

La Lucarelli, tuttavia, non ha ceduto e ha ribattuto con sarcasmo: "Sei andata a Belve a parlare di Ballando e ora sei quella che non vuole parlare della ferita?"

Il commento di Alberto Matano

Non solo Selvaggia Lucarelli, ma anche Alberto Matano ha preso parola durante la serata per rispondere alle critiche mosse dalla Bruganelli a Ballando con le Stelle. Sonia, nell’intervista a Belve, aveva sostenuto di aver ballato meno rispetto agli altri concorrenti, ma Matano ha deciso di smontare questa affermazione con dati alla mano:

"Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui."

Nonostante le critiche, la Bruganelli ha voluto rivendicare il senso della sua partecipazione al programma, pur ammettendo i suoi limiti:

"Il mio percorso qui a Ballando credo abbia avuto un senso, purtroppo non sono riuscita a far fronte, non avevo grandi armi fisiche ed è diventato verbale. Però credo per essere onesti intellettualmente, io credo che il grosso della mia partecipazione qui, è stato su uno scontro verbale."

L’eliminazione della Bruganelli non segna solo la fine della sua avventura nel dance show, ma lascia anche un’eredità di polemiche e discussioni che, probabilmente, continueranno a far parlare. Ieri, Selvaggia ha tirato nuovamente in ballo Angelo Madonia, il ballerino escluso dal cast che quest'anno affiancava Federica Pellegrini. In merito al post di cui ha parlato la Lucarelli, Madonia ha replicato sui social con queste parole

"Selvaggia, per dare un’informazione corretta: l’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro“.