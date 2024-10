Ballando con le Stelle, pace fatta tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli dopo la lite del 2018

Gossip TV

A distanza di anni, Raoul Bova è tornato a Ballando con le Stelle e ha ricucito i rapporti con Selvaggia Lucarelli, con cui litigò nel 2018.

Ieri sera, a Ballando con le Stelle, è stato ospite come ballerino per una notte Raoul Bova. L'attore non tornava in trasmissione dal 2018, quando lui e Selvaggia Lucarelli litigarono furiosamente nel dietro le quinte del dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, la lite del 2018 tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli

Ballerino per una notte nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda ieri, sabato 19 ottobre 2024, Raoul Bova è stato protagonista di un giuramento di pace stipulato con Selvaggia Lucarelli. Dopo la sua esibizione, infatti, all'attore, la giurata ha chiesto di far pace, dopo la lite del 2018 nel dietro le quinte della trasmissione.

Anche all'epoca, Raoul Bova è stato ballerino per una notte con la compagna Rocio Munoz Morales e la coppia discusse con Selvaggia Lucarelli. I retroscena della lite vennero poi resi pubblici da Davide Maggio, che intervistò anche Lucarelli per avere la sua versione dei fatti. In quell'occasione, la giurata rivelò che aveva incrociato la coppia al trucco e che dopo che si era allontanata era stata seguita dall'attore. Con piglio deciso, Bova le aveva riferito di aver avuto intenzione di partecipare alla trasmissione con l'intento di dirle alcune cose in prima persona.

Un'affermazione che aveva lasciato stupita la compagna di Lorenzo Biagiarelli, dato che lei e Bova non si erano mai incontrati prima. Solo quando l'attore le ha rinfacciato di aver scritto un articolo diffamatorio nei suoi confronti, Lucarelli ha iniziato a ricordare: l'attore si riferiva a un articolo del 2014, nel quale la giornalista aveva commentato la lettera dell'ex suocera.

La giurata, aveva riportato Davide Maggio, si era scusata ma aveva anche ribaduto che il suo lavoro era scrivere e a queste parole Raoul Bova aveva iniziato a inveire contro di lei, insultandola. Neppure l'arrivo della compagna era servito a calmarlo, tanto che l'attore aveva minacciato di rovinarla in diretta televisiva.

Ballando con le Stelle, pace fatta tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova

Tuttavia, l'animosità che aveva guidato Raoul Bova in quella lite del 2018 sembrava essere del tutto scomparsa nella puntata di Ballando con le Stelle, di ieri 19 ottobre 2024. La conduttrice si è complimentata per l'esibizione dell'attore, accolto da uno stuolo di fan entusiasti. "E' sorprendente vedere un ballerino per una notte che si impegna così, anche se non è un professionista"​.

Dopo la sua performance, Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli hanno deciso di far pace. A proporre una tregua è stata la giurata che ha chiesto all'attore:

"Facciamo pace?"

Una richiesta sugellata da una stretta di mano e un bacio sulla guancia, sotto lo sguardo sollevato di Milly Carlucci e gli applausi del pubblico in studio.

