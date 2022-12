Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli grande assente nella finale, cos'è successo?

Gossip TV

Nella finale di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri sera 23 dicembre, ha fatto discutere l'assenza di Lorenzo Biagiarelli. Cos'è successo? Ecco quello che sappiamo.

La finale di Ballando con le Stelle è stata ricca di colpi di scena, ma non poteva essere diversamente, considerando l'andazzo del programma. In particolare, ha fatto discutere l'assenza di uno dei concorrenti al tavolo degli eliminati: Lorenzo Biagiarelli.

Ballando con le Stelle, grande assente Lorenzo Biagiarelli

Il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato il grande assente della finale del programma di Milly Carlucci. Infatti, lo chef non si è seduto insieme alla partner, Anastasia Kuzmina, al tavolo con le altre coppie di eliminati.

A riferirlo è stata la conduttrice del programma che ha presentato le coppie eliminate, prima di procedere con la gara. Assente anche Enrico Montesano, squalificato da Ballando per la storia della maglietta fascista indossata in sala prove. Ma a sorprendere è stata di più l'assenza di Biagiarelli, spesso al centro delle polemiche per il trattamento che i giudici gli hanno riservato.

Nè lui, né Selvaggia Lucarelli hanno voluto rilasciare commenti che giustificassero la sua assenza dal programma, ma per molti fan del dancing show, Biagiarelli non si sarebbe presentato come segno di protesta per il modo in cui si sono comportati con lui. Infatti, in più di un'occasione è stato fortemente criticato per il suo modo di ballare, nonostante ci fosse Iva Zanicchi le cui esibizioni erano spesso non all'altezza di essere chiamate tali.

Anche recentemente, Alex Di Giorgio aveva difeso il concorrente, asserendo che a volte i giudici erano stati troppo severi con lui. Non dello stesso parere, Samuel Peron, che nel programma di Serena Bortone aveva commentato dicendo che la giuria popolare e non i giudici avevano votato l'eliminazione di Biagiarelli e che non sempre basta ballare bene per non essere eliminati. Peccato che dopo pochi minuti sia intervenuta con un messaggio Selvaggia Lucarelli a smentire le parole del ballerino.

