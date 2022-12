Lorenzo Biagiarelli, cala il gelo da Serena Bortone dopo la chiamata di Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Durante il programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, è calato il gelo in studio quando il ballerino Samuel Peron ha commentato il caso Lorenzo Biagiarelli. Inaspettatamente, infatti, è arrivata una chiamata di Selvaggia Lucarelli. Ecco cos'è successo.

A Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano condotto da Serena Bortone, tra i vari ospiti in studio era presente Samuel Peron, con cui la conduttrice ha scambiato qualche opinione riguardo Ballando con le Stelle e, soprattutto, il caso Lorenzo Biagiarelli. La questione è abbastanza nota: l ochef è stato preso di mira dalla giuria, perché compagno di Selvaggia Lucarelli, e non sempre è stato giudicato in maniera imparziale.

Gelo a Oggi è un altro giorno, Selvaggia Lucarelli interviene contro Samuel Peron

Nella semifinale di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 17 dicembre, a essere ripescata è stata Luisella Costamagna, mentre per Biagiarelli ci sono stati solo i complimenti della giuria e ovviamente non sono mancate le polemiche per questo tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giudici. La conduttrice Serena Bortone ha chiesto a Samuel Peron, che è il partner di ballo di Iva Zanicchi, un commento sul caso Biagiarelli e sulla possibilità che la teoria di Lucarelli fosse corretta. Il ballerino non si è sbilanciato, inizialmente, preferndo restare sul vago, poi, però, ha detto:

"Non è stata la giuria a buttarlo fuori, ma la giuria popolare. La giuria di Ballando gli ha dato voti alti, sono sette anni che Selvaggia è giudice nel programma, dovrebbe sapere benissimo che ci sono dei meccanismi per cui anche se balli bene, ma non piaci al pubblico, allora non vai avanti"

Dopo pochi minuti da questo commento di Peron, quando ormai l'argomento era cambiato all'interno del talk, la conduttrice Serena Bortone ha dichiarato di aver appena ricevuto un messaggio da Selvaggia Lucarelli e l'ha letto davanti ai suoi ospiti:

"Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica, il pubblico da casa votava pochissimo Iva, che però ha preso quattro tesoretti e una card. Quindi, Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria. A me sta bene, ma bisogna essere sinceri."

Parole che hanno gelato tutti nello studio, con Peron che, timidamente, provava a ribattere, per essere poi bloccato da Bortone, perché i tempi televisivi chiedevano che si passasse a un altro argomento.