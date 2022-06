Ballando con le Stelle, l'annuncio di Milly Carlucci: "Tante novità e talenti incredibili"

Gossip TV

Milly Carlucci rompe il silenzio sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Fervono i preparativi per la diciassettesima stagione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre 2022 su Rai 1. Al timone ritroveremo Milly Carlucci che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha annunciato alcune novità riguardanti il cast di ballo e la giuria del popolare talent show.

Le novità sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci e la produzione sono già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda a settembre su Rai 1. Ad annunciare qualche novità sui ballerini e la giuria ci ha pensato la conduttrice che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato:

Ci saranno sicuramente delle novità, ogni anno un aggiornamento va fatto. Vi assicuro che ci sono dei talenti incredibili. Devi evolverti pur conservando quella identità che il pubblico ama. La giuria? E’ una giuria che ha trovato un suo equilibrio magico nelle differenze profondissime dei caratteri, e quindi funziona. E io me la tengo cara! Tutti i giorni mi capita di guardare tutorial di ballo: mi metto davanti al mio smartphone e, segretamente, provo a replicare i passi.

Leggi anche Raimondo Todaro torna ad Amici, la reazione di Milly Carlucci

Come riportato da Lanostratv, ci saranno nuovi volti trovati grazie a Ballando on the road. Per chi non lo sapesse, sia Simone Di Pasquale che Sara Di Vaira avranno un ruolo diverso all’interno del talent show. Mentre la giuria, come confermato dalla Carlucci, sarà composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle.