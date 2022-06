Amici 21: Raimondo Todaro nel cast della nuova edizione del talent show, la reazione di Milly Carlucci

Gossip TV

Milly Carlucci commenta il ritorno di Raimondo Todaro ad Amici 22: "Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono".

Dopo Lorella Cuccarini, anche Raimondo Todaro è stato confermato nel cast della nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5. A commentare il ritorno del ballerino nel talent show di Maria De Filippi ci ha pensato la conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci.

Raimondo Todaro torna ad Amici, la reazione di Milly Carlucci

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Lorella Cuccarini, ritroveremo nel cast anche Raimondo Todaro. Un grande ritorno che è stato commentato anche da Milly Carlucci che, intervistata dal settimanale Mio, ha rivelato di essere felice di rivederlo come professore della scuola più seguita d'Italia:

Sono felicissima per lui. Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui ad essere preso. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!

Todaro ritroverà quindi nella scuola di Amici il suo ex allievo Mattia Zenzola. Per chi non lo sapesse, il giovane ballerino di latino è stato costretto a lasciare la scuola per un infortunio al piede a un passo dal Serale. Riuscirà a riscattarsi?

