Ballando con le Stelle, Federica Nargi commenta il ''caso Alan Friedman'' e risponde a chi la paragona a Bianca Guaccero

Federica Nargi, ballerina Vip della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, svela cosa sa riguardo la caso Alan Friedman, poi risponde a chi la paragona alla collega Bianca Guaccero.

In coppia con Luca Favilla, Federica Nargi ha ammaliato il pubblico di Ballando con le Stelle ma anche la serva giuria, grazie a performance da vera ballerina professionista. L’ex Velina di Striscia la Notizia racconta la sua nuova esperienza televisiva, rispondendo in modo sorprendente a chi la paragona spesso e volentieri a Bianca Guaccero, la favori alla vittoria, e commentando il caso Alan Friedman, accusato di aver creato tensioni dietro le quinte con gli addetti ai lavori.

Ballando con le Stelle, Federica Nargi e l’esperienza positiva

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta catalizzato l’attenzione del pubblico di Rai 1, che premia lo show danzante di Milly Carlucci con ascolti altissimi tanto da battere, per la prima volta dopo anni, il programma di Maria de Filippi Tu si Que Vales, in onda su Canale 5. Certamente è anche grazie al cast d’eccezione che Milly è riuscita a radunare, nel quale spunta il nome di Federica Nargi. In coppia con il ballerino professionista Luca Favilla, l’ex Velina di Striscia la Notizia sta facendo scalpore per le sue esibizioni perfette, degne di una ballerina anche se lei, raccontando la sua esperienza al settimanale Chi, ci tiene a dire che la danza le scorre nelle vene in modo naturale, non avendo mai ballato prima i balli latino-americani. Federica è soddisfatta del suo lavoro e della risposta che sta ricevendo dalla giuria e ha ammesso:

“Sono molto carini, stanno conoscendo veramente chi sono e, allo stesso tempo, apprezzano lavoro e impegno. Poi ci saranno anche le critiche, quelle fanno parte del gioco […] Voglio vincere ma non per battere gli altri: la competizione è con sé stessi, è la voglia di arrivare in fondo”.

Insomma, Nargi è una delle favorite alla vittoria e questo le fa piacere anche perché non ha nascosto che è una vera sofferenza riuscire a conciliare gli impegni lavorativi e la vita della sua famiglia, avendo dovuto lasciare le figlie a Milano con il padre per poter seguire Ballando con le Stella a Roma. La domenica, infatti, dopo ogni puntata, corre dalle figlie Beatrice e Sofia perché le mancano moltissime, ma in questo si sente fortunata ad avere l’appoggio di un marito presente (Alessandro Matri) e non abbastanza geloso da tarparle le ali.

Ballando con le Stelle, Nargi commenta il caso Alan Friedman

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è una bomba televisiva anche grazie al cast, e Federica Nargi è senza dubbio una rivale da tenere d’occhio viste le sue performance sulla pista da ballo. L’ex Velina di Striscia la Notizia è molto concentrata sul suo percorso, volendo vincere per sé stessa, ma certamente non le sfuggono i pettegolezzi dietro le quinte come quelli sul caso Alan Friedman, che avrebbe litigato furiosamente con un membro dello staff, tanto da far scomodare i vertici di viale Mazzini a proposito del suo possibile allontanamento dal programma. A tal proposito, Nargi ha confidato:

“Quando arriviamo in sala prove ci isoliamo, quello che è successo non lo so, con me è sempre stato molto gentile, ha voglia di fare, e questo non me lo aspettavo. È competitivo e mi piace vedere questo spirito. Anche io sono competitiva e autocritica, pretendo di fare bene quello che faccio, sono una professionista”.

Insomma, da parte sua solo impressioni positive su Friedman e nulla da ridire. A chi, invece, continua a paragonarla a Bianca Guaccero, la favorita alla vittoria di questa edizione che ha anche trovato l’amore all’intero del programma, Federica confessa di esserne felice perché la collega ha tanta esperienza e molte cose da insegnare. Insomma, una rivalità pulita da parte di Federica che di certo non vedremo mettersi a tirare capelli dietro le quinte.

