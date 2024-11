Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernica: presentazioni in famiglia!

Gossip TV

Dopo aver smentito i rumors di un flirt con il partner di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha presentato Giovanni Pernice alla sua famiglia, approfittando di una gita. Siamo di fronte a una nuova coppia?

Che sia nata una nuova coppia tra i concorrenti di Ballando con le Stelle? Dopo settimane di rumors, smentiti dai diretti interessati, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono tornati a far parlare di loro. Perché la presentatrice e attrice ha deciso di presentare il ballerino e maestro alla sua famiglia, approfittando di una gita in Puglia.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: è nata una nuova coppia?

Come hanno raccontato i diretti interessati, attraverso alcune stories sui social, la concorrente del dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e il maestro di ballo hanno trascorso un weekend insieme in Puglia, dove la conduttrice e attrice ha presentato al suo partner sulla pista la sua famiglia e i suoi amici.

I due hanno deciso di prendersi una pausa dalle prove di ballo all'Auditorium del Foro Italico, da dove vanno anche in onda le puntate di Ballando con le Stelle e in un video postato su Ig hanno raccontato come hanno trascorso questi giorni di relax, lontani dalle telecamere:

"Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa"

La conduttrice e il ballerino sono però già tornati in pista per le prove della coreografia con cui si esibiranno domani, sabato 2 novembre 2024, nella nuova puntata della trasmissione:

"Adesso siamo in Auditorium e ci stiamo preparando al meglio per regalarvi tante emozioni nella prossima puntata"

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero: "Single da molto tempo, ma ho voglia di innamorarmi"

Al settimanale Chi, qualche settimana fa, Bianca Guaccero aveva smentito i rumors di una storia con Giovanni Pernice e aveva approfondito la sua situazione sentimentale, svelando di essere single da ormai 8 anni. Questo periodo le era però servito per conoscere meglio sé stessa e ora, ha ammesso, si sente pronta a rimettersi in gioco e a trovare nuovamente l'amore, dopo la fine del suo matrimonio:

"Mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei erroi. Se arriverà qualcuno, mi troverà predisposta"

Su Nicola Ventola, al quale è stata legata per 5 anni, ha poi dichiarato che avrà sempre un affetto molto forte nei suoi confronti e che saranno legati per sempre: "Si dice 'mai dire mai', ma vorrei guardare avanti, le cose cambiano, si evolvono. Sto bene così con lui, durera per sempre. Le persone imprtanti non le devi perdere, perché ti hanno formato, ti hanno cambiato, le devi tenere".

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle