Ballando con le stelle: lite nel dietro le quinte tra Alan Friedman e un membro dello staff: "Rai chiede allontanamento"

Gossip TV

Si vocifera che Alan Friedman sia stato coinvolto in una lite accesa dietro le quinte, un episodio che avrebbe scatenato tensioni all'interno della produzione di Ballando con le Stelle.

Durante la puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda ieri in prima serata su Rai1, Alan Friedman, noto giornalista e scrittore, si è trovato tra i concorrenti a rischio eliminazione.

Ballando con le Stelle: "È stata mandata una lettera di richiamo per Alan Friedman e la Rai ha chiesto che fosse allontanato"

Nella fase iniziale della serata, Friedman è finito allo spareggio insieme a Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, rischiando così di dover abbandonare la competizione. Tuttavia, grazie all'intervento della giuria, è riuscito a salvarsi e a proseguire la sua avventura nel programma di Milly Carlucci.

Nonostante il salvataggio, si vocifera che Friedman sia stato coinvolto in una lite accesa dietro le quinte, un episodio che avrebbe scatenato tensioni all'interno della produzione dello show. La situazione sarebbe stata talmente seria che la Rai, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe preso in considerazione l'idea di allontanare Friedman dal programma. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul motivo dello scontro, ma secondo quanto ha riferito Davide Maggio, pare che l'accaduto non sia stato di poco conto.

Alan Friedman e il dietro le quine: scontro con una donna dello staff

Secondo quanto riportato da Maggio durante una diretta Instagram successiva alla puntata di Ballando con le Stelle, Alan Friedman sarebbe stato protagonista di uno scontro particolarmente acceso con una donna dello staff del programma. Al momento, l'identità della donna coinvolta non è stata resa nota, ma l'episodio si sarebbe verificato dietro le quinte, lontano dalle telecamere e dagli occhi del pubblico. Maggio ha descritto la situazione come piuttosto seria, affermando: "Per quanto mi è stato riferito, è stata una cosa bella forte."

A seguito della lite, la Rai sarebbe stata informata dell’accaduto e avrebbe deciso di prendere provvedimenti immediati. La rete avrebbe inviato una lettera di richiamo al concorrente, richiedendo anche che Friedman fosse allontanato dal programma. Maggio ha aggiunto:

"È stata mandata la lettera di richiamo e la Rai aveva chiesto che lui fosse allontanato. Spero che se ne parli, anche perché è un programma della tv pubblica, che dovrebbe dar conto di un fatto del genere." Il giornalista ha quindi auspicato che la questione venga affrontata in maniera trasparente, date le implicazioni del fatto all'interno di una trasmissione della televisione pubblica.