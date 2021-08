Ballando con le Stelle: Can Yaman nel cast?

Gossip TV

Can Yaman potrebbe prendere parte al cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle si prepara a tornare con una nuova edizione ricca di colpi di scena. Lo show danzante di Milly Carlucci è stato stravolto dopo il ritiro di Raimondo Todaro, ma la presentatrice non si perde d’animo ed è pronta a debuttare su Rai 1 con un cast d’eccezione. Nelle ultime ore si vocifera che la Carlucci avrebbe intenzione di far partecipare anche Can Yaman, in un ruolo molto speciale.

Can Yaman approda a Ballando con le Stelle?

Grandi novità a Ballando con le Stelle, dopo due gravidanze confermate e l’addio di Raimondo Todaro. Lo show danzante, condotto da Milly Carlucci, sta per tornare su Rai 1 e la presentatrice è alle prese con la difficile scelta del cast. Messo da parte l’alterco con Todaro, la Carlucci avrebbe messo gli occhi su un Vip di prima categoria, nientedimeno che il sensuale Can Yaman. L’attore turco si è trasferito in Italia da diversi mesi, un po’ per lavoro un po’ per amore della sua Diletta Leotta, con la quale non fa più coppia fissa.

Lo Yaman sta conoscendo un successo straordinario nel Bel Paese, firmando per la nuova fiction Viola come il Mare, al fianco di Francesca Chillemi, in cui reciterà per la prima volta in italiano. C’è anche il progetto Sandokan ad attenere il divo di Daydreamer, anche se le riprese della serie tv sulle gesta della Tigre della Malesia sono slittate al 2022. Insomma, per Milly avere Can in studio sarebbe un bel colpaccio, ma come potrebbe l’attore gestire la sua presenza nello show e i suoi impegni sul set?

Secondo le indiscrezioni, che circolano sempre più insistenti, la Carlucci vorrebbe offrire a Can l’occasione di partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di “ballerino per una notte”, assicurandosi così picchi di share da capogiro e mettendo in condizione l’attore di accettare al volo la proposta. Al momento, non ci sono conferme sulla presenza di Can nello show di Rai 1, ma sappiamo per certo che al sex symbol del momento piace molto ballare: ricordate il tango con Ozge Gurel che infiammò i fan di Mr Wrong?

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.