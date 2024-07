Gossip TV

Angelo Madonia, volto noto di Ballando con le Stelle, ha risposto in maniera secca alle domande sulla relazione con l'opinionista Sonia Bruganelli. Ecco cosa ha dichiarato1

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati paparazzati più volte insieme nelle ultime settimane, prima su una spiaggia in Spagna, poi a Roma, a passeggio per la capitale. Il ballerino professionista di Ballando con le Stelle e l'ex opinionista de L'Isola dei Famosi sono perciò al centro del gossip, mentre impazzano i rumors su una probabile relazione. Ma, ecco come ha risposto Madonia quando gli è stato chiesto se avesse una storia d'amore con Sonia Bruganelli.

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono una coppia? La risposta del ballerino

Intervistato da Novella2000, il ballerino di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai1 per la nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, ha risposto a una curiosità su cui molti fan si stanno interrogando. Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono una coppia? Il settimanale Chi li ha, infatti, paparazzati insieme in più occasioni.

Prima su una spiaggia della Spagna, quando il ballerino era impegnato per la versione spagnola di Ballando e poi a passeggio per le strade di Roma, mano nella mano e intenti a ridere e a divertirsi. Tuttavia, nessuno dei due sembra aver rilasciato nessun commento in merito, lasciando tutto in un limbo di incertezza.

La presenza di Bruganelli a Roma, secondo il settimanale Chi, sarebbe dovuta anche ad alcuni rapporti di lavoro per prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Stando a ciò che riporta la rivista, infatti, la redazione vorrebbe Bruganelli nel cast della prossima edizione, anche se non in coppia con Madonia:

"Negli ultimi giorni Sonia Bruganelli è stata a Roma per alcuni contatti con Ballando con le Stelle. Senza fare giri di parole: come concorrente non avrebbe di certo a fianco Angelo Madonia, storico ballerino di Milly Carlucci che da qualche settimana si vede assiduamente accanto a Sonia. La proposta da parte del team di Ballando c’è! E se Sonia dovesse accettare, l’idea le piace, la vedremo protagonista in un’altra bellissima sfida. Ma non in coppia con Madonia."

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia svela se lui e Sonia Bruganelli sono una coppia

Oltre che per Ballando con le Stelle, è possibile che l'ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino professionista siano una coppia? A Novella2000, Madonia ha preferito dare una risposta vaga e senza aggiungere molti dettagli ha lasciato intendere che sta vivendo un bel periodo e che per il momento né lui né Bruganelli vogliono esporre ciò che sta nascendo tra loro allo sguardo esterno:

"Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo"

L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi e del GF ha da un anno a questa parte annunciato la separazione dal marito Paolo Bonolis, dopo un matrimonio durato oltre 20 anni. Anche Madonia ha chiuso da pochi mesi la relazione con Ema Stokholma, speaker radiofonica ed ex concorrente di Ballando per l'edizione 2022. I due si erano conosciuti e innamorati durante il dancing show, quando il ballerino professionista era stato suo partner nel programma. La relazione sembrava procedere a gonfie vele, tanto che il ballerino aveva deciso di presentare alla compagna le due figlie. Tuttavia, negli scorsi mesi, dopo diversi rumors, era arrivata la conferma della fine della storia. A Novella2000, Madonia ha confermato che a oggi tra lui ed Ema Stokholma non ci sono più rapporti di alcun tipo.