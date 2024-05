Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sempre più vicini: la reazione di Ema Stokholma

Gossip TV

Tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli c'è una certa complicità che fa pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? Intano ecco come ha reagito l'ex del ballerino, la speaker radiofonica Ema Stokholma.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l'amicizia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: l'opinionista dell'Isola dei Famosi e il maestro di ballo di Ballando con le stelle, infatti, sono stati paparazzati insieme su una spiaggia in Spagna, dove Madonia si è recato per partecipare alla versione spagnola del dancing show, e poi a Roma. Ma come l'avrà presa Ema Stokholma, ex fidanzata del ballerino?

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, solo amicizia? Spuntano i commenti sui social che fanno discutere

Il settimanale Chi aveva diffuso in esclusiva le foto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme in una spiaggia in Spagna, durante una giornata ventosa. Subito si erano diffusi rumors di un possibile flirt tra l'opinionista dell'Isola e il maestro di ballo del programma di Milly Carlucci. Tuttavia, entrambi hanno smentito che tra loro ci fosse più di un'amicizia.

Madonia, infatti, ha dichiarato di aver appena conosciuto Sonia Bruganelli e che la riteneva una persona intelligente e molto ironica, con cui amava interagire. Di recente, i due hanno anche avuto uno scambio di messaggi sui social, quando Madonia ha commentato ironicamente una foto di Sonia Bruganelli, facendone nascere un divertente battibecco con l'opinionista.

Inoltre, Dagospia ha diffuso alcuni scatti dei due, insieme, a Iconize, la mostra di Stefano Mezzaroma e in quell'occasione il sito di gossip ha riferito che l'amicizia tra Bruganelli e Madonia si è rafforzata molto.

Ecco come ha reagito Ema Stokholma all'amicizia tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Ma, come avrà preso la notizia l'ex fidanzata di Angelo Madonia, la speaker radiofonica Ema Stokholma? I due si sono conosciuti e innamorati quando Stokholma ha preso parte, l'anno scorso, a Ballando con le Stelle, ballando in coppia con il maestro. Già durante il percorso nel dancing show c'era un'evidente sintonia tra i due ed Ema aveva dichiarato che Angelo era molto protettivo con lei e stava nascendo qualcosa di molto importante tra loro.

Una volta terminata l'esperienza nella trasmissione, Ema e Angelo erano andati a vivere insieme e il ballerino aveva persino presentato la speaker alle sue due bimbe e sembrava che la loro storia procedesse a gonfie vele. Tuttavia, dopo poco più di un anno di relazione i due avevano deciso di prendere strade diverse. Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha scritto che, dalle informazioni in suo possesso, Ema Stokholma starebbe soffrendo molto nel vedere questa nuova amicizia tra Sonia Bruganelli e il suo ex.

A detta del giornalista, infatti, la speaker potrebbe essere ancora innamorata del ballerino e non aver del tutto accettato la fine della loro storia:

"A soffrire per questa frequentazione la sensibile Ema che, pare, non abbia mai accettato la fine della storia d’amore con il ballerino di cui era (e forse ancora lo è) innamoratissima"