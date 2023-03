Aurora Ramazzotti, l'anello nella foto attira l'attenzione dei fan: matrimonio in arrivo?

Gossip TV

In una delle ultime stories su Instagram, Aurora Ramazzotti si è mostrata con un vistoso anello di fidanzamento: è in arrivo il matrimonio? Vediamo insieme cosa sappiamo.

La primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, la giovane Aurora Ramazzotti è in dolce attesa del suo primogenito dal compagno Goffredo Cerza. La gravidanza della giovane influencer è quasi giunta al termine e a breve i due diventeranno genitori di un maschietto. In un'intervista, Aurora ha rivelato di essere in ansia per la nascita del figlio e che in passato è stata molto criticata per le sue dichiarazioni sulla gravidanza, dato che benché felice di diventare mamma non ha mai nascosto quanto sia stato un periodo difficile per lei.

Aurora Ramazzotti, presto le nozze con Goffredo Cerza

Al momento sulla nascita del piccolo non è ancora stato rivelato nulla, neppure la data presunta del parto, ma dovrebbe essere a breve, date anche le dimensioni del pancione di Ramazzotti. La giovane conduttrice e influencer si mostra spesso sui social dove condivide tutti i momenti della sua giornata con i fan e nelle ultime stories su Instagram c'è stato un particolare che ha attirato l'attenzione dei fan.

Le stories in questione sono state pubblicate sul profilo di Michelle Hunziker, che ha commentato le dimensioni della pancia di Aurora e nell'inquadrarla è balzato all'occhio un elemento nuovo.All'anulare di Aurora brillava, infatti, un vistoso solitario circondato da piccoli diamanti rotondi, un gioiello che ha tutta l'aria di un anello di fidanzamento. Che il prossimo passo dopo la nascita del piccolo siano le nozze con Goffredo Cerza?

Nelle ultime interviste Aurora ha parlato proprio della sua idea di relazione e ha ammesso di non credere molto nel matrimonio, dato che con l'esperienza dei suoi genitori non le è mai sembrato molto realistico che due persone potessero stare insieme per tutta la vita. Al contrario, il suo compagno ha visto i suoi genitori insieme per 37 anni ed è sempre stato propenso a sposarsi. Chissà se dopo la nascita del piccolo, Aurora Ramazzotti avrà da dare nuove notizie ai suoi fan...