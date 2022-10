Aurora Ramazzotti, l’emozionante gender reveal e la reazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Gossip TV

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza svelano il sesso del loro primo figlio, grandi emozioni per i nonni Michelle ed Eros.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono in attesa del loro primo figlio insieme. La gravidanza è stata ufficializzata prima del previsto a causa del gossip, ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è presa la sua rivincita, mostrando su Instagram il gioioso party per il gender reveal. Ecco il sesso del nascituro e la reazione dei futuri nonni.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, rivelato il sesso del figlio

Aurora Ramazzotti è incinta e a rivelare la gravidanza è stato il settimanale Chi, portando grande attenzione sull’influencer che avrebbe voluto condividere la notizia più avanti, attendendo di superare i primi critici tre mesi. Mentre Signorini si è scusato per la gaffe, Aurora ha ufficializzato la notizia con un divertente video. Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza sono al settimo cielo, così come i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che non vedono l’ora di stringere il nascituro tra le braccia.

Poche ore fa, Aurora ha deciso di condividere su Instagram le foto del party per il gender reveal, che ha appunto rivelato a tutti che la coppia è in attesa di un maschietto. Tantissima la gioia dei presenti, di Sara Daniele - amica storica di Aurora - che ha organizzato la festa, dei neo-genitori che si sono commossi all’idea di essere in attesa di un maschietto ma anche di Michelle ed Eros.

I due sono tornati ad avere ottimi rapporti negli ultimi mesi, superando il passato e apparendo sempre più uniti, tanto che in molti hanno insinuato che ci fosse spazio per un ritorno di fiamma. Nel frattempo, Aurora non ha smesso di lanciare piccate frecciatine a Signorini, ammettendo di aver condiviso le foto dei festeggiamenti prima che la notizia avesse potuto trapelare attraverso il noto settimanale di gossip, che le ha già rovinato la sorpresa dell'annuncio della gravidanza.